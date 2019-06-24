Двоє волинян склали ЗНО з хімії на максимальні 200 балів
Сьогодні, 16:08
У Ковелі двоє випускників отримали максимальні 200 балів за результатами ЗНО.
Про це йдеться на сайті міськради.
У Ковелі двоє випускників шкіл отримали найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Ними стали Чумак Максим, який закінчив ліцей №1 та Коцюбчик Роман, вихованець ЗЗСО №12. Їх готували педагоги Мельник Оксана (ліцей №1) та Бірук Тетяна (ЗЗСО №12).
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Про це йдеться на сайті міськради.
У Ковелі двоє випускників шкіл отримали найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Ними стали Чумак Максим, який закінчив ліцей №1 та Коцюбчик Роман, вихованець ЗЗСО №12. Їх готували педагоги Мельник Оксана (ліцей №1) та Бірук Тетяна (ЗЗСО №12).
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Двоє волинян склали ЗНО з хімії на максимальні 200 балів
Сьогодні, 16:08