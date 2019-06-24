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Двоє волинян склали ЗНО з хімії на максимальні 200 балів

Двоє волинян склали ЗНО з хімії на максимальні 200 балів
У Ковелі двоє випускників отримали максимальні 200 балів за результатами ЗНО.

Про це йдеться на сайті міськради.

У Ковелі двоє випускників шкіл отримали найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Ними стали Чумак Максим, який закінчив ліцей №1 та Коцюбчик Роман, вихованець ЗЗСО №12. Їх готували педагоги Мельник Оксана (ліцей №1) та Бірук Тетяна (ЗЗСО №12).


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Теги: Ковель, ЗНО, 200 балів
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