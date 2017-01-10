Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО





Про це Алла Корнейко.



ЗНО на Волині складало майже 8 тисяч учасників. Серед тих, хто набрав максимальний бал, на жаль, немає жителів сіл та селищ, - каже Алла Корнейко.



Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:

з історії України - двоє випускників отримали 200 балів,

з англійської мови - дві максимальні оцінки,

з хімії - два випускники отримали по 200 балів,

з біології - один максимальний результат в області,

з фізики - один абітурієнт отримав 200 балів,

з математики - одна випускниця отримала максимальний бал.



Учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестувань з усіх предметів. Сьогодні учасникам повідомили останні результати - бали із хімії та географії.



Порогові бали, щоб скласти ЗНО цього року, знизили у зв’язку з карантинними умовами навчання. Нині триває додаткова сесія ЗНО, яка завершиться 29 серпня, розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.







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