Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
На 200 балів ЗНО на Волині склали дев’ятеро учасників. Вони – із Луцька, Володимира-Волинського і Ковеля.
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
ЗНО на Волині складало майже 8 тисяч учасників. Серед тих, хто набрав максимальний бал, на жаль, немає жителів сіл та селищ, - каже Алла Корнейко.
Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:
з історії України - двоє випускників отримали 200 балів,
з англійської мови - дві максимальні оцінки,
з хімії - два випускники отримали по 200 балів,
з біології - один максимальний результат в області,
з фізики - один абітурієнт отримав 200 балів,
з математики - одна випускниця отримала максимальний бал.
Учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестувань з усіх предметів. Сьогодні учасникам повідомили останні результати - бали із хімії та географії.
Порогові бали, щоб скласти ЗНО цього року, знизили у зв’язку з карантинними умовами навчання. Нині триває додаткова сесія ЗНО, яка завершиться 29 серпня, розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
ЗНО на Волині складало майже 8 тисяч учасників. Серед тих, хто набрав максимальний бал, на жаль, немає жителів сіл та селищ, - каже Алла Корнейко.
Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:
з історії України - двоє випускників отримали 200 балів,
з англійської мови - дві максимальні оцінки,
з хімії - два випускники отримали по 200 балів,
з біології - один максимальний результат в області,
з фізики - один абітурієнт отримав 200 балів,
з математики - одна випускниця отримала максимальний бал.
Учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестувань з усіх предметів. Сьогодні учасникам повідомили останні результати - бали із хімії та географії.
Порогові бали, щоб скласти ЗНО цього року, знизили у зв’язку з карантинними умовами навчання. Нині триває додаткова сесія ЗНО, яка завершиться 29 серпня, розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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