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Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО

Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО
На 200 балів ЗНО на Волині склали дев’ятеро учасників. Вони – із Луцька, Володимира-Волинського і Ковеля.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

ЗНО на Волині складало майже 8 тисяч учасників. Серед тих, хто набрав максимальний бал, на жаль, немає жителів сіл та селищ, - каже Алла Корнейко.

Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:
з історії України - двоє випускників отримали 200 балів,
з англійської мови - дві максимальні оцінки,
з хімії - два випускники отримали по 200 балів,
з біології - один максимальний результат в області,
з фізики - один абітурієнт отримав 200 балів,
з математики - одна випускниця отримала максимальний бал.

Учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестувань з усіх предметів. Сьогодні учасникам повідомили останні результати - бали із хімії та географії.

Порогові бали, щоб скласти ЗНО цього року, знизили у зв’язку з карантинними умовами навчання. Нині триває додаткова сесія ЗНО, яка завершиться 29 серпня, розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.



Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ЗНО-2020, підсумки, Волинь
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