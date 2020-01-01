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У Луцьку вандали понівечили хатину моржів, яку нещодавно розмалювали діти

У Луцьку вандали понівечили хатину моржів, яку нещодавно розмалювали діти
Хатину моржів на центральному пляжі Луцька, яку днями розмалювали учні художньої школи "Чарівний пензлик", понівечили невідомі.

Про це розповіла Суспільному художниця Алла Жупанюк.

Наразі Алла Жупанюк відтирає зі стін непристойні малюнки. "Це акт вандалізму, хтось несе людям радість, а когось крутить", - каже художниця.

Керівниця художньої студії вважає, що роботу учнів понівечили спеціально, адже для того, щоб намалювати по акриловій поверхні - потрібно спеціальні матеріали - шпаклівка або водоемульсія.

Нагадаємо, цими вихідними на центральному пляжі Луцька діти та викладачі художньої школи працювали над оздобленням будиночку, де перевдягаються луцькі моржі. Днями проєкт мали завершити.

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Теги: Луцьк, вандали, будиночок моржів
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