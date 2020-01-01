У Луцьку вандали понівечили хатину моржів, яку нещодавно розмалювали діти





Про це розповіла Алла Жупанюк.



Наразі Алла Жупанюк відтирає зі стін непристойні малюнки. "Це акт вандалізму, хтось несе людям радість, а когось крутить", - каже художниця.



Керівниця художньої студії вважає, що роботу учнів понівечили спеціально, адже для того, щоб намалювати по акриловій поверхні - потрібно спеціальні матеріали - шпаклівка або водоемульсія.



Нагадаємо, цими вихідними на центральному пляжі Луцька діти та викладачі художньої школи працювали над оздобленням будиночку, де перевдягаються луцькі моржі. Днями проєкт мали завершити.

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