В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту





Таке рішення підтримали на засіданні уряду у середу, 29 липня, - пише



Експериментальний проєкт почнуть у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



"Будемо здійснювати захоплення єдиного електронного квитка в кілька етапів. Все для зручності пасажирів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.



Так, за інформацією міністра, планують такі етапи:



- MVP0 - залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів) + Київський метрополітен;

- MVP1 - всі залізничні перевезення + весь муніципальний транспорт Києва;

MVP2 - додаються внутрішні авіа та автобусні перевезення і розширюється географія міст.



За словами Криклія, це сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці при плануванні подорожі.



"Можливість придбання е-квитків у різних галузях транспорту роблять сервіс для пасажира простішим у використанні, а саму послугу швидшою в оформленні. Наша амбітна мета - об’єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб всі послуги при плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко", - додав Владислав Криклій.

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