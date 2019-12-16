вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту

В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту
В Україні запровадять експериментальний проєкт по впровадженню єдиного електронного квитка на різні види транспорту.

Таке рішення підтримали на засіданні уряду у середу, 29 липня, - пише ТСН.

Експериментальний проєкт почнуть у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Будемо здійснювати захоплення єдиного електронного квитка в кілька етапів. Все для зручності пасажирів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Так, за інформацією міністра, планують такі етапи:

- MVP0 - залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів) + Київський метрополітен;
- MVP1 - всі залізничні перевезення + весь муніципальний транспорт Києва;
MVP2 - додаються внутрішні авіа та автобусні перевезення і розширюється географія міст.

За словами Криклія, це сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці при плануванні подорожі.

"Можливість придбання е-квитків у різних галузях транспорту роблять сервіс для пасажира простішим у використанні, а саму послугу швидшою в оформленні. Наша амбітна мета - об’єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб всі послуги при плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко", - додав Владислав Криклій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: е-квиток, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 липня
Сьогодні, 20:00
В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту
Сьогодні, 19:37
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*
Сьогодні, 19:30
Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Е-квиток у Луцьку: за допомогою мобільного додатка можна відслідкувати тролейбуси Е-квиток у Луцьку: за допомогою мобільного додатка можна відслідкувати тролейбуси
14 січень, 09:03
Де у Луцьку можна купити е-квиток на 2-3 поїздки Де у Луцьку можна купити е-квиток на 2-3 поїздки
16 грудень, 2019, 17:05
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
14 грудень, 2019, 13:46
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО «Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
11 грудень, 2019, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 липня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні хочуть запровадити єдиний е-квиток на різні види транспорту
Сьогодні, 19:37
 0
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*
Сьогодні, 19:30
 0
Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8