У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ
Сьогодні, 16:57
У Нововолинську у 15-му мікрорайоні під колеса інкасаторського автомобіля потрапила дитина.
Автопригода трапилась 29-го липня близько 16:00, - пише Буг.
Як розповіли очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка”.
Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина йшла тротуаром в сторону АТБ.
На місці працює поліція. Деталі – згодом.
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Автопригода трапилась 29-го липня близько 16:00, - пише Буг.
Як розповіли очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка”.
Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина йшла тротуаром в сторону АТБ.
На місці працює поліція. Деталі – згодом.
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Сьогодні, 16:57