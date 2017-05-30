У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ





Автопригода трапилась 29-го липня близько 16:00, - пише



Як розповіли очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка”.



Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина йшла тротуаром в сторону АТБ.



На місці працює поліція. Деталі – згодом.



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