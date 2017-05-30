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У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ

У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ
У Нововолинську у 15-му мікрорайоні під колеса інкасаторського автомобіля потрапила дитина.

Автопригода трапилась 29-го липня близько 16:00, - пише Буг.

Як розповіли очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка”.

Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина йшла тротуаром в сторону АТБ.

На місці працює поліція. Деталі – згодом.
У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ
У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ
У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ
У Нововолинську автомобіль інкасаторів збив дитину, – ЗМІ

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Теги: інкасатори, авто, аварія, дитина
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