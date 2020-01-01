«Сядьте, я так десь приховаю»: на Волині п'яний водій фури пропонував хабар патрульним. ФОТО. ВІДЕО





Подія трапилась учора вдень на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин,



Працівники сектору реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія MAN – 63-річного лучанина.



Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки сп’яніння, той повідомив, що, будучи за кермом, справді вживав алкогольні напої. Порушник відразу захотів відкупитися від правоохоронців 1 тис. 800 грн., які почав ховати під сидіння поліцейського автомобіля.



Правоохоронці повідомили йому, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, однак це не зупинило порушника.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди службовій особі. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.









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