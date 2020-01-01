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«Сядьте, я так десь приховаю»: на Волині п'яний водій фури пропонував хабар патрульним. ФОТО. ВІДЕО

«Сядьте, я так десь приховаю»: на Волині п'яний водій фури пропонував хабар патрульним. ФОТО. ВІДЕО
«Давайте розійдемося, я буду згадувати вас хорошим словом», «Може, відійдемо, поговоримо», «Сядьте, я так десь приховаю», - такими фразами переконував поліцейських житель Луцька, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.

Подія трапилась учора вдень на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія MAN – 63-річного лучанина.

Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки сп’яніння, той повідомив, що, будучи за кермом, справді вживав алкогольні напої. Порушник відразу захотів відкупитися від правоохоронців 1 тис. 800 грн., які почав ховати під сидіння поліцейського автомобіля.

Правоохоронці повідомили йому, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, однак це не зупинило порушника.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди службовій особі. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



«Сядьте, я так десь приховаю»: на Волині п'яний водій фури пропонував хабар патрульним. ФОТО. ВІДЕО
«Сядьте, я так десь приховаю»: на Волині п'яний водій фури пропонував хабар патрульним. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Волинь, хабар, поліція, фура
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