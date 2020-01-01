Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 липня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



З 09:00 – 17:00: Магазин, церква, с. Бегета, вул.: Нова, Першотравнева.



Горохівський район



З 09:00 – 17:00: Квасів, Горохів.



Ківерцівський район



З 09:00 – 17:00: ФОП Мисковець Валентина Олександрівна, Вол. обл. психлікарня № 4, Приватне підприємство «Алтея-фарм», Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, Церква, ФОП Матищук Сергій Євстафійович, смт. Олика, вул. Шевченка, буд. 6, 8, 10, 12, вул. Полуботка, буд. 1-12,14, вул. Глібова, буд. 4-6, 8, 10, вул. В.Стуса, буд. 1-11, 13, вул. Ппаркова, буд. 4, 6, 8, 10, вул. Незалежності, буд. 4,6-23, 25, 27, 29, пров. Тихий, буд. 2, 4, 6-8, вул. Набережна, м. Ківерці, ФОП Чайка Павло Володимирович, Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини, Ківерцівське міське ВУЖКГ, вул.Залізнична, буд. 2, 3, 5, 70, вул. Вишневецького, буд. 1-18, вул. Лермонтова, буд. 1-58, вул. Київська, буд. 90-93, вул. Київська, буд. 87, 88, 89, вул. Б. Хмельницького, 1-26, 27, 29, 31.



Ковельський район



З 09:00 – 17:00: ФОП Козел О.О., смт. Люблинець.



місто Луцьк



З 13:30 – 17:00: Обласне управління статистики, Фотаком, Бойлерна, Бліц-інфо, вул. Світла, 1, 3, 5, 12, вул. Коперника, 21, 47.



Луцький район



З 09:00 – 17:00: ФОП Червеняк С.С., с. Струмівка вул. Старицького, Рівненська, Лисенка.



Любомльський та Шацький райони



З 09:00 – 17:00: с. Борова.частково, с. Рівне, Запілля, Церква, Школа с. Ладинь, смт. Шацьк, вул. Промислова.



місто Нововолинськ



З 09:00 – 17:00: Нововолинськ, вул. Козацька, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, вул. Гірняцька.



Рожищенський район



З 09:00 – 17:00: с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна, с.Топільне, майстерня, магазин, вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна, с. Березолуки овочесховища, с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна, с. Залісці школа, дитячий садок, с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка, м. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців, с. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.



Турійський район



З 10:00 – 16:30: СВК «Дружба» - бригада, с. Нири, ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с. Оса, Ревушки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»З 09:00 – 17:00: Магазин, церква, с. Бегета, вул.: Нова, Першотравнева.З 09:00 – 17:00: Квасів, Горохів.З 09:00 – 17:00: ФОП Мисковець Валентина Олександрівна, Вол. обл. психлікарня № 4, Приватне підприємство «Алтея-фарм», Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, Церква, ФОП Матищук Сергій Євстафійович, смт. Олика, вул. Шевченка, буд. 6, 8, 10, 12, вул. Полуботка, буд. 1-12,14, вул. Глібова, буд. 4-6, 8, 10, вул. В.Стуса, буд. 1-11, 13, вул. Ппаркова, буд. 4, 6, 8, 10, вул. Незалежності, буд. 4,6-23, 25, 27, 29, пров. Тихий, буд. 2, 4, 6-8, вул. Набережна, м. Ківерці, ФОП Чайка Павло Володимирович, Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини, Ківерцівське міське ВУЖКГ, вул.Залізнична, буд. 2, 3, 5, 70, вул. Вишневецького, буд. 1-18, вул. Лермонтова, буд. 1-58, вул. Київська, буд. 90-93, вул. Київська, буд. 87, 88, 89, вул. Б. Хмельницького, 1-26, 27, 29, 31.З 09:00 – 17:00: ФОП Козел О.О., смт. Люблинець.З 13:30 – 17:00: Обласне управління статистики, Фотаком, Бойлерна, Бліц-інфо, вул. Світла, 1, 3, 5, 12, вул. Коперника, 21, 47.З 09:00 – 17:00: ФОП Червеняк С.С., с. Струмівка вул. Старицького, Рівненська, Лисенка.З 09:00 – 17:00: с. Борова.частково, с. Рівне, Запілля, Церква, Школа с. Ладинь, смт. Шацьк, вул. Промислова.З 09:00 – 17:00: Нововолинськ, вул. Козацька, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, вул. Гірняцька.З 09:00 – 17:00: с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна, с.Топільне, майстерня, магазин, вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна, с. Березолуки овочесховища, с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна, с. Залісці школа, дитячий садок, с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка, м. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців, с. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.З 10:00 – 16:30: СВК «Дружба» - бригада, с. Нири, ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с. Оса, Ревушки.

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