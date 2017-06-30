У Горохівському районі вирувала негода
Сьогодні, 17:18
У Горохівському районі і в самому місті Горохів вирувала негода. Почалась сильна гроза зі шквальними поривами вітру, внаслідок чого утворились величезні калюжі, а деякі дерева повалились на дороги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.
Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.
Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.
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