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У Горохівському районі вирувала негода

У Горохівському районі вирувала негода
У Горохівському районі і в самому місті Горохів вирувала негода. Почалась сильна гроза зі шквальними поривами вітру, внаслідок чого утворились величезні калюжі, а деякі дерева повалились на дороги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.

Негода лютувала у другій половині дня 29 липня.

Мешканці розповідають, що буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.

У Горохівському районі вирувала негода
У Горохівському районі вирувала негода
У Горохівському районі вирувала негода

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Теги: негода, Горохів
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Сьогодні, 17:18
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