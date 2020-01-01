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У місті на Волині «мерс» в'їхав у яму на місці ремонту дороги

У місті на Волині «мерс» в'їхав у яму на місці ремонту дороги
28-го липня у селі Верба Володимир-Волинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій в’їхав у яму на місці ремонту дороги.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

ДТП сталося близько 22:49. За інформацією правоохоронців, 31-річний житель Володимира-Волинського рухаючись із міста до села Верба на автомобілі Mercedes 124 в’їхав у вибоїну на місці ремонту дороги.

Автомобіль отримав механічні пошкодження. Потерпілих немає.

Проводиться перевірка.

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Теги: Володимир, аварія, вибоїна
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