Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Нещодавно жителі села Погулянка Любешівського району вкотре розмалювали автобусну зупинку.
Зініціювала хорошу справу директорка місцевої школи Ніна Нестерук, пише газета "Нове життя".
Жінка розповіла, що її охоче підтримали й інші односельці. Якщо раніше тут були сонечко з промінчиками, дитячі долоньки та інші більш дитячі малюнки, бо залучали молодших школярів, то нині споруда виглядає ще привабливіше. Вона витримана в білому та синьому кольорах, орнамент нагадує Петриківський розпис.
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Зініціювала хорошу справу директорка місцевої школи Ніна Нестерук, пише газета "Нове життя".
Жінка розповіла, що її охоче підтримали й інші односельці. Якщо раніше тут були сонечко з промінчиками, дитячі долоньки та інші більш дитячі малюнки, бо залучали молодших школярів, то нині споруда виглядає ще привабливіше. Вона витримана в білому та синьому кольорах, орнамент нагадує Петриківський розпис.
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Коментарі 1
Гарно!
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