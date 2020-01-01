Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО





Зініціювала хорошу справу директорка місцевої школи Ніна Нестерук,



Жінка розповіла, що її охоче підтримали й інші односельці. Якщо раніше тут були сонечко з промінчиками, дитячі долоньки та інші більш дитячі малюнки, бо залучали молодших школярів, то нині споруда виглядає ще привабливіше. Вона витримана в білому та синьому кольорах, орнамент нагадує Петриківський розпис.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно жителі села Погулянка Любешівського району вкотре розмалювали автобусну зупинку.Зініціювала хорошу справу директорка місцевої школи пише газета "Нове життя".Жінка розповіла, що її охоче підтримали й інші односельці. Якщо раніше тут були сонечко з промінчиками, дитячі долоньки та інші більш дитячі малюнки, бо залучали молодших школярів, то нині споруда виглядає ще привабливіше. Вона витримана в білому та синьому кольорах, орнамент нагадує Петриківський розпис.

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