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Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО

Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО
Нещодавно жителі села Погулянка Любешівського району вкотре розмалювали автобусну зупинку.

Зініціювала хорошу справу директорка місцевої школи Ніна Нестерук, пише газета "Нове життя".

Жінка розповіла, що її охоче підтримали й інші односельці. Якщо раніше тут були сонечко з промінчиками, дитячі долоньки та інші більш дитячі малюнки, бо залучали молодших школярів, то нині споруда виглядає ще привабливіше. Вона витримана в білому та синьому кольорах, орнамент нагадує Петриківський розпис.

Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО
Мешканці волинського села власноруч розмалювали зупинку. ФОТО


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Теги: Любешівський район, зупинка, розмальовки
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