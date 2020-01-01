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«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*
Десять моделей, двадцять пар ніг, місяць професійних фотозйомок на різних локаціях, кілька тижнів обговорень креативних ідей та творчих пошуків – і ось проект «Бруківка LeBruk - бруківка для кожного!» нарешті стартував.

Як відбувався процес зйомок, хто став ініціатором та ідейним натхненником проекту - пише "Т1".

«Що може бути прекрасніше, ніж звичайні ніжки на бруківці LeBruk? Що може бути креативніше за звичайні ніжці на бруківці LeBruk? Що може бути найскладнішим для фотографа – безсумнівно, сфотографувати звичайні ніжки на нашій бруківці LeBruk.
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Саме з таких думок розпочався процес роботи над проектом, – розповідають у компанії LeBruk. – Це було надзвичайно важко і водночас безкінечно цікаво.

Наш головний меседж – по нашій бруківці зручно ходити усім – від заклопотаного нардепа до студента на канікулах, від сивочолого пенсіонера до дитини, що робить свої перші кроки. На високих шпильках або зручних кедах, із ціпком або босоніж – ви, без сумніву, відчує приємну бархатистість бруківки LeBruk.

Тепер лучани та гості міста можуть побачити результат наших колективних намагань на білбордах, розміщених по усьому Луцьку».
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

«Сфотографувати ноги, які йдуть по якісній, професійно вкладеній бруківці LeBruk – таким було моє технічне завдання, як фотографа. Здається, нічого складного. Проте це був один з найнесподіваніших та найцікавіших проектів за час моєї професійної діяльності, - наголошує фотограф Павло Березюк, який відповідав за візуальний контент. – Архітектурна фотографія, зйомки вуличного життя можна порівняти з історичною документацією. Адже ти фіксуєш момент звичайного життя звичайної людини, що просто йде вулицею у дану секунду. Ловиш миттєвість, яка залишиться на роки.
Щоб зробити один вдалий кадр, мені, як фотографу, потрібно було зробити серію фото з концептуально важливою грою світла і тіні на кожному знімку. Проте результатом я задоволений.
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Гра коштувала свічок – фотографії виправдали всі очікування та затрачені зусилля».
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Щодо бруківки LeBruk, то, якщо чесно, я до зйомок не розумів різниці між різними видами тротуарного покриття. Лише коли відвідав виробництво, поспілкувався з працівниками компанії, зміг оцінити професіоналізм та якість.
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Цікаво, що після зйомок у розмові зі знайомими я згадав цього виробника, і був приємно вражений, коли вони у відповідь розповіли, що добре знають LeBruk, адже замовляли бруківку Піксель для свого подвір’я».
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Де краще класти бруківку Le Bruk?

Великий асортимент бруківки від Le Bruk нараховує 7 різновидів:

«Ля Брук» - від 205.00 грн/м2

«Дуо» - від 225.00 грн/м2

«Піксель» - від 225.00 грн/м2

«Носталіт» - від 205.00 грн/м2

«Котушка» - від 273.00 грн/м2

«Цеглинка» - від 225.00 грн/м2

«Квадрат» - від 225.00 грн/м2

«Ля Брук» - ідеально підходить для подвір’їв і пішохідних доріжок, але не для місць, де жвавий рух транспорту.

«Дуо» - підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. Наприклад, для парковок та доріг, де часто їздитимуть автомобілі.

«Піксель» - максимально комфортна для жінок на підборах, людей з дитячими та інвалідними візками.

«Носталіт» - відмінно підходить для мощення тротуарів, доріжок, площ та навіть автостоянок.

«Котушка» - підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.

«Цеглинка» - можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також для подвір’я приватних будинків.

«Квадрат» - оптимально класти на тротуари та пішохідні зони. Не варто використовувати там, де інтенсивний рух транспорту.
«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*

Детальніше про усі види бруківки

читайте на сайті компанії — lebruk.com

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вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна

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Теги: бруківка, Le Bruk, Луцьк
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