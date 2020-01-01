«Хто казав, що бруківка – це нудно»: як «Le Bruk» створював креативну рекламу. ФОТО*





Як відбувався процес зйомок, хто став ініціатором та ідейним натхненником проекту - пише



«Що може бути прекрасніше, ніж звичайні ніжки на бруківці LeBruk? Що може бути креативніше за звичайні ніжці на бруківці LeBruk? Що може бути найскладнішим для фотографа – безсумнівно, сфотографувати звичайні ніжки на нашій бруківці LeBruk.



Саме з таких думок розпочався процес роботи над проектом, – розповідають у компанії LeBruk. – Це було надзвичайно важко і водночас безкінечно цікаво.



Наш головний меседж – по нашій бруківці зручно ходити усім – від заклопотаного нардепа до студента на канікулах, від сивочолого пенсіонера до дитини, що робить свої перші кроки. На високих шпильках або зручних кедах, із ціпком або босоніж – ви, без сумніву, відчує приємну бархатистість бруківки LeBruk.



Тепер лучани та гості міста можуть побачити результат наших колективних намагань на білбордах, розміщених по усьому Луцьку».



«Сфотографувати ноги, які йдуть по якісній, професійно вкладеній бруківці LeBruk – таким було моє технічне завдання, як фотографа. Здається, нічого складного. Проте це був один з найнесподіваніших та найцікавіших проектів за час моєї професійної діяльності, - наголошує фотограф Павло Березюк, який відповідав за візуальний контент. – Архітектурна фотографія, зйомки вуличного життя можна порівняти з історичною документацією. Адже ти фіксуєш момент звичайного життя звичайної людини, що просто йде вулицею у дану секунду. Ловиш миттєвість, яка залишиться на роки.

Щоб зробити один вдалий кадр, мені, як фотографу, потрібно було зробити серію фото з концептуально важливою грою світла і тіні на кожному знімку. Проте результатом я задоволений.



Гра коштувала свічок – фотографії виправдали всі очікування та затрачені зусилля».



Щодо бруківки LeBruk, то, якщо чесно, я до зйомок не розумів різниці між різними видами тротуарного покриття. Лише коли відвідав виробництво, поспілкувався з працівниками компанії, зміг оцінити професіоналізм та якість.



Цікаво, що після зйомок у розмові зі знайомими я згадав цього виробника, і був приємно вражений, коли вони у відповідь розповіли, що добре знають LeBruk, адже замовляли бруківку Піксель для свого подвір’я».



Де краще класти бруківку Le Bruk?



Великий асортимент бруківки від Le Bruk нараховує 7 різновидів:



«Ля Брук» - від 205.00 грн/м2



«Дуо» - від 225.00 грн/м2



«Піксель» - від 225.00 грн/м2



«Носталіт» - від 205.00 грн/м2



«Котушка» - від 273.00 грн/м2



«Цеглинка» - від 225.00 грн/м2



«Квадрат» - від 225.00 грн/м2



«Ля Брук» - ідеально підходить для подвір’їв і пішохідних доріжок, але не для місць, де жвавий рух транспорту.



«Дуо» - підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. Наприклад, для парковок та доріг, де часто їздитимуть автомобілі.



«Піксель» - максимально комфортна для жінок на підборах, людей з дитячими та інвалідними візками.



«Носталіт» - відмінно підходить для мощення тротуарів, доріжок, площ та навіть автостоянок.



«Котушка» - підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.



«Цеглинка» - можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також для подвір’я приватних будинків.



«Квадрат» - оптимально класти на тротуари та пішохідні зони. Не варто використовувати там, де інтенсивний рух транспорту.



Детальніше про усі види бруківки



читайте на сайті компанії — lebruk.com



+38(067)-334-11-22



+38(050)-520-95-80



вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять моделей, двадцять пар ніг, місяць професійних фотозйомок на різних локаціях, кілька тижнів обговорень креативних ідей та творчих пошуків – і ось проект «Бруківка LeBruk - бруківка для кожного!» нарешті стартував.Як відбувався процес зйомок, хто став ініціатором та ідейним натхненником проекту - пише "Т1" «Що може бути прекрасніше, ніж звичайні ніжки на бруківці LeBruk? Що може бути креативніше за звичайні ніжці на бруківці LeBruk? Що може бути найскладнішим для фотографа – безсумнівно, сфотографувати звичайні ніжки на нашій бруківці LeBruk.Саме з таких думок розпочався процес роботи над проектом, – розповідають у компанії LeBruk. – Це було надзвичайно важко і водночас безкінечно цікаво.Наш головний меседж – по нашій бруківці зручно ходити усім – від заклопотаного нардепа до студента на канікулах, від сивочолого пенсіонера до дитини, що робить свої перші кроки. На високих шпильках або зручних кедах, із ціпком або босоніж – ви, без сумніву, відчує приємну бархатистість бруківки LeBruk.Тепер лучани та гості міста можуть побачити результат наших колективних намагань на білбордах, розміщених по усьому Луцьку».«Сфотографувати ноги, які йдуть по якісній, професійно вкладеній бруківці LeBruk – таким було моє технічне завдання, як фотографа. Здається, нічого складного. Проте це був один з найнесподіваніших та найцікавіших проектів за час моєї професійної діяльності, - наголошує фотограф Павло Березюк, який відповідав за візуальний контент. – Архітектурна фотографія, зйомки вуличного життя можна порівняти з історичною документацією. Адже ти фіксуєш момент звичайного життя звичайної людини, що просто йде вулицею у дану секунду. Ловиш миттєвість, яка залишиться на роки.Щоб зробити один вдалий кадр, мені, як фотографу, потрібно було зробити серію фото з концептуально важливою грою світла і тіні на кожному знімку. Проте результатом я задоволений.Гра коштувала свічок – фотографії виправдали всі очікування та затрачені зусилля».Щодо бруківки LeBruk, то, якщо чесно, я до зйомок не розумів різниці між різними видами тротуарного покриття. Лише коли відвідав виробництво, поспілкувався з працівниками компанії, зміг оцінити професіоналізм та якість.Цікаво, що після зйомок у розмові зі знайомими я згадав цього виробника, і був приємно вражений, коли вони у відповідь розповіли, що добре знають LeBruk, адже замовляли бруківку Піксель для свого подвір’я».Великий асортимент бруківки від Le Bruk нараховує 7 різновидів:«Ля Брук» - від 205.00 грн/м2«Дуо» - від 225.00 грн/м2«Піксель» - від 225.00 грн/м2«Носталіт» - від 205.00 грн/м2«Котушка» - від 273.00 грн/м2«Цеглинка» - від 225.00 грн/м2«Квадрат» - від 225.00 грн/м2«Ля Брук» - ідеально підходить для подвір’їв і пішохідних доріжок, але не для місць, де жвавий рух транспорту.«Дуо» - підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. Наприклад, для парковок та доріг, де часто їздитимуть автомобілі.«Піксель» - максимально комфортна для жінок на підборах, людей з дитячими та інвалідними візками.«Носталіт» - відмінно підходить для мощення тротуарів, доріжок, площ та навіть автостоянок.«Котушка» - підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.«Цеглинка» - можна використовувати і для великих площ – вулиць, тротуарів, скверів, а також для подвір’я приватних будинків.«Квадрат» - оптимально класти на тротуари та пішохідні зони. Не варто використовувати там, де інтенсивний рух транспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію