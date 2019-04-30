Екстрену меддопомогу Волині підключили до центральної електронної системи





Про це інформує



"Централь 103" - це національна ІТ-система, що контролює якість надання екстреної медичної допомоги та пришвидшує прибуття перших реагувальників та бригад ЕМД.



Система в режимі онлайн моніторить роботу обласних центрів екстреної медичної допомоги та отримує повну інформацію про звернення та результати їх обробки, а також є "містком" для обміну інформацією між обласними диспетчерськими 103 та іншими службами.



Директор КП "Волинський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф" Волинської обласної ради Володимир Шмаль повідомив, що 22 липня завершили налагоджувати програмне забезпечення і підключили підприємство до загальнодержавної системи "Централь 103".



Персонал волинської швидкої допомоги пройшов курс навчання, аби успішно працювати з цим програмним продуктом. Наразі всі виклики на "103" надходять до цієї системи.

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