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Екстрену меддопомогу Волині підключили до центральної електронної системи

Екстрену меддопомогу Волині підключили до центральної електронної системи
Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підключили до центральної електронної системи "Централь 103", що допоможе оптимізувати роботу диспетчерських служб екстреної медичної допомоги.

Про це інформує Волинська обласна рада.

"Централь 103" - це національна ІТ-система, що контролює якість надання екстреної медичної допомоги та пришвидшує прибуття перших реагувальників та бригад ЕМД.

Система в режимі онлайн моніторить роботу обласних центрів екстреної медичної допомоги та отримує повну інформацію про звернення та результати їх обробки, а також є "містком" для обміну інформацією між обласними диспетчерськими 103 та іншими службами.

Директор КП "Волинський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф" Волинської обласної ради Володимир Шмаль повідомив, що 22 липня завершили налагоджувати програмне забезпечення і підключили підприємство до загальнодержавної системи "Централь 103".

Персонал волинської швидкої допомоги пройшов курс навчання, аби успішно працювати з цим програмним продуктом. Наразі всі виклики на "103" надходять до цієї системи.

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Теги: екстрена медична допомога, Централь 103, диспетчер
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