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Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані

Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
29-го липня близько 16:00 у Нововолинську на 15-му мікрорайоні під колеса інкасаторського автомобіля потрапила дитина, яка їхала на самокаті.

Як розповіли БУГу очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка” в реанімаційне відділення. У потерпілого - перелом тазу в двох місцях, дитина в важкому стані.

Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина рухалася по тротуару в сторону АТБ.

Заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко у коментарі БУГу зазначив, що за фактом ДТП внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 КК України.

“Автомобіль з’їжджав з дороги до АТБ, з правої сторони на тротуарі дитина їхала на самокаті, розігналася і не змогла зупинитися. В’їхала в передню частину машини. Дитина була госпіталізована з переломом кісток тазу”, – зазначив Сватко.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані

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Теги: інкасаторська машина, аварія, хлопчик, реанімація, поліція
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