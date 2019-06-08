Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані





Як розповіли



Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина рухалася по тротуару в сторону АТБ.



Заступник начальника Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко у коментарі БУГу зазначив, що за фактом ДТП внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 КК України.



“Автомобіль з’їжджав з дороги до АТБ, з правої сторони на тротуарі дитина їхала на самокаті, розігналася і не змогла зупинитися. В’їхала в передню частину машини. Дитина була госпіталізована з переломом кісток тазу”, – зазначив Сватко.



Обставини пригоди з’ясовують слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го липня близько 16:00 у Нововолинську на 15-му мікрорайоні під колеса інкасаторського автомобіля потрапила дитина, яка їхала на самокаті Як розповіли БУГу очевидці, 6-річного хлопчика забрала “швидка” в реанімаційне відділення. У потерпілого - перелом тазу в двох місцях, дитина в важкому стані.Аварія трапилася біля супермаркету “АТБ”. Автомобіль інкасаторської служби повертав із траси у двір (до рампи магазину). Дитина рухалася по тротуару в сторону АТБ.Заступник начальника Нововолинського відділення поліціїу коментарі БУГу зазначив, що за фактом ДТП внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 КК України.“Автомобіль з’їжджав з дороги до АТБ, з правої сторони на тротуарі дитина їхала на самокаті, розігналася і не змогла зупинитися. В’їхала в передню частину машини. Дитина була госпіталізована з переломом кісток тазу”, – зазначив Сватко.Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

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