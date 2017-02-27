На Волині волонтери збирають тканину для маскувальних сіток
Сьогодні, 06:22
Тканину сірого, чорного, зеленого та коричневого кольорів збирають члени громадської організації “Крила матері”. Матерія потрібна для виготовлення маскувальних місток у зону проведення ООС.
Про це повідомила вдова загиблого в зоні проведення АТО бійця 51-ї ОМБР Сергія Смірнова волонтерка Ірина Смірнова, пише БУГ.
“Друзі, потрібна ваша допомога! Підійдуть навіть старі речі відповідних кольорів. Матеріал також не має особливого значення. Головне, аби тканина добре рвалася на смужки, які потім вплетуть в сітку”, – йдеться в дописі.
Жінка пише, кожен може долучитись до виготовлення сіток та маскувальних халатів.
Матеріали можна віднести за адресою: місто Володимир-Волинський, вулиця Ковельська 100, магазин “Чарівна скринька”.
Зображення ілютративне
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Про це повідомила вдова загиблого в зоні проведення АТО бійця 51-ї ОМБР Сергія Смірнова волонтерка Ірина Смірнова, пише БУГ.
“Друзі, потрібна ваша допомога! Підійдуть навіть старі речі відповідних кольорів. Матеріал також не має особливого значення. Головне, аби тканина добре рвалася на смужки, які потім вплетуть в сітку”, – йдеться в дописі.
Жінка пише, кожен може долучитись до виготовлення сіток та маскувальних халатів.
Матеріали можна віднести за адресою: місто Володимир-Волинський, вулиця Ковельська 100, магазин “Чарівна скринька”.
Зображення ілютративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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