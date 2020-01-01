вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вчителька з великої літери», – колеги про жінку, яка втопилась на згоранському озері

«Вчителька з великої літери», – колеги про жінку, яка втопилась на згоранському озері
28-го липня у селі Згорани Любомльського району в озері Мале Згоранське потонула мешканка Іваничівського району Ілона Романюк 1975 року народження.

Жінка працювала вчителем початкових класів у гімназії села Будятичі, пише БУГ. У фейсбуці на сторінці “Заклад освіти села Будятичі” зазначили, що пішла з життя “Вчителька з великої літери”, людина щирої душі, працьовита, творча, наполеглива, вимоглива, в першу чергу, до себе, добра, чуйна, правдива, життєрадісна.

О 22:00 поступило повідомлення від чергового диспетчера 103 про те, що в селі виявили загиблою жінку. Обставини трагедії встановлюють, повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.

“Колектив Будятичівської гімназії глибоко сумує з приводу непоправної втрати – передчасної смерті нашої дорогої колеги, талановитої вчительки початкових класів Романюк Ілони Павлівни і висловлює щире співчуття її рідним і близьким.

Її життя обірвалося так рано і так несподівано, у повному розквіті літ і творчих планів. Тяжкої, непоправної втрати зазнали рідні, колеги, друзі, учні, батьки…

Пішла з життя Вчителька з великої літери, Людина щирої душі, працьовита, творча, наполеглива, вимоглива, в першу чергу, до себе, добра, чуйна, правдива, життєрадісна. 26 років свого, такого короткого життя Ілона Павлівна віддала нашій школі, до якої прийшла 19-річною дівчиною викладати музичне мистецтво у 1994 р. Протягом тривалого часу була нашим незамінним і відмінним педагогом-організатором, вчителем фізкультури, а віднедавна, з 2011-го – як і мріяла, вчителем початкових класів. Її люблять і поважають колеги, учні, батьки за розуміння, за материнську турботу, за знання і вміння, які передавала дітям.

У пам’яті зворушливі спогади про те, як щиро раділа успіхам сина, учнів, друзів, колег, як турбувалася про свою маму, як щиро раділа словам подяки… У кожного з нас лише гарні спогади.Вічна Вам пам’ять, Ілона Павлівна. Нам так бракуватиме Вас. Ми завжди будемо сумувати за Вами”, – пишуть на сторінці навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ілона Романюк, озеро, вчителька, втопилась
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Три місяці сидять без зарплати: на Черкащині лікарі оголосили страйк. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
«Вчителька з великої літери», – колеги про жінку, яка втопилась на згоранському озері
Сьогодні, 22:55
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
Сьогодні, 22:30
Екстрену меддопомогу Волині підключили до центральної електронної системи
Сьогодні, 21:52
Підготовка студентів-медиків: волинська обласна лікарня співпрацюватиме зі СНУ
Сьогодні, 21:36
Схожі новини
У Згоранах в озері втопилась жінка У Згоранах в озері втопилась жінка
Сьогодні, 09:53
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
28 липень, 17:41
В озері на Волині знайшли тіло чоловіка В озері на Волині знайшли тіло чоловіка
23 липень, 17:36
Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
05 липень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час карантину заклади освіти Волині зекономили майже 6 мільйонів: на що їх витратять
28 липень, 20:35
 1
Три місяці сидять без зарплати: на Черкащині лікарі оголосили страйк. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
 0
«Вчителька з великої літери», – колеги про жінку, яка втопилась на згоранському озері
Сьогодні, 22:55
 0
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
Сьогодні, 22:30
 0
Екстрену меддопомогу Волині підключили до центральної електронної системи
Сьогодні, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8