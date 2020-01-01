«Вчителька з великої літери», – колеги про жінку, яка втопилась на згоранському озері





Жінка працювала вчителем початкових класів у гімназії села Будятичі, пише



О 22:00 поступило повідомлення від чергового диспетчера 103 про те, що в селі виявили загиблою жінку. Обставини трагедії встановлюють, повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.



“Колектив Будятичівської гімназії глибоко сумує з приводу непоправної втрати – передчасної смерті нашої дорогої колеги, талановитої вчительки початкових класів Романюк Ілони Павлівни і висловлює щире співчуття її рідним і близьким.



Її життя обірвалося так рано і так несподівано, у повному розквіті літ і творчих планів. Тяжкої, непоправної втрати зазнали рідні, колеги, друзі, учні, батьки…



Пішла з життя Вчителька з великої літери, Людина щирої душі, працьовита, творча, наполеглива, вимоглива, в першу чергу, до себе, добра, чуйна, правдива, життєрадісна. 26 років свого, такого короткого життя Ілона Павлівна віддала нашій школі, до якої прийшла 19-річною дівчиною викладати музичне мистецтво у 1994 р. Протягом тривалого часу була нашим незамінним і відмінним педагогом-організатором, вчителем фізкультури, а віднедавна, з 2011-го – як і мріяла, вчителем початкових класів. Її люблять і поважають колеги, учні, батьки за розуміння, за материнську турботу, за знання і вміння, які передавала дітям.



У пам’яті зворушливі спогади про те, як щиро раділа успіхам сина, учнів, друзів, колег, як турбувалася про свою маму, як щиро раділа словам подяки… У кожного з нас лише гарні спогади.Вічна Вам пам’ять, Ілона Павлівна. Нам так бракуватиме Вас. Ми завжди будемо сумувати за Вами”, – пишуть на сторінці навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го липня у селі Згорани Любомльського району в озері Мале Згоранське потонула мешканка Іваничівського району Ілона Романюк 1975 року народження Жінка працювала вчителем початкових класів у гімназії села Будятичі, пише БУГ . У фейсбуці на сторінці “Заклад освіти села Будятичі” зазначили, що пішла з життя “Вчителька з великої літери”, людина щирої душі, працьовита, творча, наполеглива, вимоглива, в першу чергу, до себе, добра, чуйна, правдива, життєрадісна.О 22:00 поступило повідомлення від чергового диспетчера 103 про те, що в селі виявили загиблою жінку. Обставини трагедії встановлюють, повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.“Колектив Будятичівської гімназії глибоко сумує з приводу непоправної втрати – передчасної смерті нашої дорогої колеги, талановитої вчительки початкових класів Романюк Ілони Павлівни і висловлює щире співчуття її рідним і близьким.Її життя обірвалося так рано і так несподівано, у повному розквіті літ і творчих планів. Тяжкої, непоправної втрати зазнали рідні, колеги, друзі, учні, батьки…Пішла з життя Вчителька з великої літери, Людина щирої душі, працьовита, творча, наполеглива, вимоглива, в першу чергу, до себе, добра, чуйна, правдива, життєрадісна. 26 років свого, такого короткого життя Ілона Павлівна віддала нашій школі, до якої прийшла 19-річною дівчиною викладати музичне мистецтво у 1994 р. Протягом тривалого часу була нашим незамінним і відмінним педагогом-організатором, вчителем фізкультури, а віднедавна, з 2011-го – як і мріяла, вчителем початкових класів. Її люблять і поважають колеги, учні, батьки за розуміння, за материнську турботу, за знання і вміння, які передавала дітям.У пам’яті зворушливі спогади про те, як щиро раділа успіхам сина, учнів, друзів, колег, як турбувалася про свою маму, як щиро раділа словам подяки… У кожного з нас лише гарні спогади.Вічна Вам пам’ять, Ілона Павлівна. Нам так бракуватиме Вас. Ми завжди будемо сумувати за Вами”, – пишуть на сторінці навчального закладу.

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