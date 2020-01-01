Три місяці сидять без зарплати: на Черкащині лікарі оголосили страйк. ВІДЕО





Про це інформують



На такий крок зважились з відчаю. Людям заборгували зарплату за три місяці. Тож, сьогодні прийом вели лише півтори години. Про зміни у роботі пацієнтів завчасно повідомили.



Черги до лікарів у поліклініках у Смілі були із самого ранку. Тому виконавши свій обов’язок, майже уся лікарня вирушила на мітинг. Після десятої ранку в поліклініці лишились лише сімейні лікарі і фахівці для екстреної допомоги.



У такій ситуації три поліклініки міста. Чотириста працівників зарплату отримали в травні за квітень. Відтоді виживають як можуть, скаржаться лікарі.



Їм заборгували понад два мільйони гривень. Люди вже не раз виходили на мітинги, але міська влада годує їх обіцянками. Мовляв, гроші в бюджеті є, але депутати ніяк не можуть зібратися на сесію, аби дофінансувати медиків.



Недофінасування міських поліклінік виникло тому, що кількість послуг, які вони заключили з Нацслужбою здоров’я, не покриває усіх витрат. Цю різницю має компенсувати міська влада. Але рішення ніяк не ухвалять.



Наступне засідання сесії планують провести 30 липня. Якщо ж і цього разу до медиків не дослухаються, ті обіцяють взагалі припинити роботу поліклінік.



Також в уряді повідомили, що українські медики з 1-го вересня отримають підвищені зарплати. Відповідну постанову ухвалив уряд на своєму засіданні 15 липня. На доплати медичним працівникам спрямують майже 7,5 млрд грн. Лікарям піднімуть заробітну плату на 70%, середньому медперсоналу на 50%, а молодшому – на 25%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Черкащині страйкують сотні працівників поліклінік міста Сміла. Вони вимагають у місцевої влади виплатити їм зарплату, яку вони за цей час не отримували.Про це інформують Факти На такий крок зважились з відчаю. Людям заборгували зарплату за три місяці. Тож, сьогодні прийом вели лише півтори години. Про зміни у роботі пацієнтів завчасно повідомили.Черги до лікарів у поліклініках у Смілі були із самого ранку. Тому виконавши свій обов’язок, майже уся лікарня вирушила на мітинг. Після десятої ранку в поліклініці лишились лише сімейні лікарі і фахівці для екстреної допомоги.У такій ситуації три поліклініки міста. Чотириста працівників зарплату отримали в травні за квітень. Відтоді виживають як можуть, скаржаться лікарі.Їм заборгували понад два мільйони гривень. Люди вже не раз виходили на мітинги, але міська влада годує їх обіцянками. Мовляв, гроші в бюджеті є, але депутати ніяк не можуть зібратися на сесію, аби дофінансувати медиків.Недофінасування міських поліклінік виникло тому, що кількість послуг, які вони заключили з Нацслужбою здоров’я, не покриває усіх витрат. Цю різницю має компенсувати міська влада. Але рішення ніяк не ухвалять.Наступне засідання сесії планують провести 30 липня. Якщо ж і цього разу до медиків не дослухаються, ті обіцяють взагалі припинити роботу поліклінік.Також в уряді повідомили, що українські медики з 1-го вересня отримають підвищені зарплати. Відповідну постанову ухвалив уряд на своєму засіданні 15 липня. На доплати медичним працівникам спрямують майже 7,5 млрд грн. Лікарям піднімуть заробітну плату на 70%, середньому медперсоналу на 50%, а молодшому – на 25%.

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