У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина





Попередньо встановили, що хлопчик рукою доторкнувся до оголеного кабелю, який був під напругою, повідомляють у



Від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження.



Поліція встановила, що хлопчик грався на подвір’ї разом з 5-річною сестрою. Їхні батьки в цей час перебували у будинку. Коли рідні почули шум та вибігли на вулицю, то побачили на землі сина. Вони намагалися допомогти дитині, вирвали у нього з рук електричний дріт, однак хлопчик отримав травми несумісні з життям.



Слідство відкрило провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок"). В ході розслідування встановлять чи належним чином батьки виконували свої обов’язки по догляду за малолітніми дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталась ввечері 28 липня у селі Строїнці Вінницької області.Попередньо встановили, що хлопчик рукою доторкнувся до оголеного кабелю, який був під напругою, повідомляють у поліції Вінницької області Від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження.Поліція встановила, що хлопчик грався на подвір’ї разом з 5-річною сестрою. Їхні батьки в цей час перебували у будинку. Коли рідні почули шум та вибігли на вулицю, то побачили на землі сина. Вони намагалися допомогти дитині, вирвали у нього з рук електричний дріт, однак хлопчик отримав травми несумісні з життям.Слідство відкрило провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок"). В ході розслідування встановлять чи належним чином батьки виконували свої обов’язки по догляду за малолітніми дітьми.

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