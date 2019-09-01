У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина
Сьогодні, 01:36
Трагедія сталась ввечері 28 липня у селі Строїнці Вінницької області.
Попередньо встановили, що хлопчик рукою доторкнувся до оголеного кабелю, який був під напругою, повідомляють у поліції Вінницької області.
Від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Поліція встановила, що хлопчик грався на подвір’ї разом з 5-річною сестрою. Їхні батьки в цей час перебували у будинку. Коли рідні почули шум та вибігли на вулицю, то побачили на землі сина. Вони намагалися допомогти дитині, вирвали у нього з рук електричний дріт, однак хлопчик отримав травми несумісні з життям.
Слідство відкрило провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок"). В ході розслідування встановлять чи належним чином батьки виконували свої обов’язки по догляду за малолітніми дітьми.
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Попередньо встановили, що хлопчик рукою доторкнувся до оголеного кабелю, який був під напругою, повідомляють у поліції Вінницької області.
Від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Поліція встановила, що хлопчик грався на подвір’ї разом з 5-річною сестрою. Їхні батьки в цей час перебували у будинку. Коли рідні почули шум та вибігли на вулицю, то побачили на землі сина. Вони намагалися допомогти дитині, вирвали у нього з рук електричний дріт, однак хлопчик отримав травми несумісні з життям.
Слідство відкрило провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок"). В ході розслідування встановлять чи належним чином батьки виконували свої обов’язки по догляду за малолітніми дітьми.
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