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Майже на третину: волиняни споживають менше газу

Майже на третину: волиняни споживають менше газу
Обсяг споживання газу на Волині за 5 років зменшився на третину.

Підвищенню енергоефективності волинян сприяла монетизація субсидій, інформує Волиньгаз збут.

З кожним роком волиняни все більше дбають про раціональне використання енергоресурсів. Люди розуміють: щоб менше сплачувати за блакитне паливо - потрібно економити.

Обсяг реалізованого побутовим споживачам газу у 2019 році зменшився на 32%, у порівняні з 2016 роком, і становив 193 мільйони кубометрів.

У 2020 році падіння споживання природного газу продовжується. За перше півріччя побутові споживачі використали близько 111 мільйонів кубометрів. Це на 3 мільйони кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2019 року і на 48 мільйонів кубометрів менше, ніж у 2016 році. Таким чином, споживання газу населенням скоротилося практично на 30% в порівнянні з 2016 роком.

«На зменшення споживання газу, насамперед, вплинула монетизація субсидії. Раніше люди отримували додаткові кубометри газу і були змушені їх використовувати. Після монетизації пільг громадяни отримують з державного бюджету реальні кошти. Це стимулює людей до економії та дає можливість контролювати справжній обсяг спожитого газу», – зауважує директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

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Теги: газ, споживання, субсидія, Волиньгаз збут
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