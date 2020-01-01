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Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень

Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень
На «Ягодині» митники виявили незадеклароване лазерне медичне обладнання загальною вартістю понад 1,9 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

18 липня з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України.

До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщується «збірний вантаж» бувший у користуванні загальною вартістю 211,729 тисяч Євро.

Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень
Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень

В результаті повного митного огляду митники виявлили незадеклароване лазерне медичне обладнання торгової марки «Light Sheer DESIRE Lumenis», вартість якого становить 1 972 520 гривень.

Таким чином, директор фірми отримувача намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень
Через «Ягодин» намагались контрабандою провезти лазерне медобладнання на 1,9 мільйона гривень

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Ягодин, митниця, контрабанда, обладнання
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