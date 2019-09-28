вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО

На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО
Волинські митники на посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби попередили черговий намір незаконного ввезення білоруських цигарок.

Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.

28 липня з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль «Mercedes», під керуванням громадянина України.

На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО
На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО

Під час митного огляду транспортного засобу в конструктивних порожнинах вантажної платформи виявлили 1000 пачок цигарок без акцизних марок України, загальною вартістю 32 тис. гривень.

Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти тютюнові вироби на митну територію України.

На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО
На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Доманове, цигарки. контрабанда мікроавтобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
25 лікарень України отримали ліцензію на трансплантацію
Сьогодні, 07:44
На Волині волонтери збирають тканину для маскувальних сіток
Сьогодні, 06:22
Збитки – понад 11 мільйонів гривень: СБУ виявила масштабну вирубку лісів. ФОТО
Сьогодні, 05:18
«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 04:35
Схожі новини
Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО
28 вересень, 2019, 21:23
На волинській митниці в автомобілі знайшли пістолет та набої. ФОТО На волинській митниці в автомобілі знайшли пістолет та набої. ФОТО
23 червень, 17:52
На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО На волинській митниці у фурі знайшли контрабандні сигарети з Білорусі. ФОТО
11 червень, 20:21
На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО
10 березень, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
 0
25 лікарень України отримали ліцензію на трансплантацію
Сьогодні, 07:44
 0
На Волині волонтери збирають тканину для маскувальних сіток
Сьогодні, 06:22
 0
Збитки – понад 11 мільйонів гривень: СБУ виявила масштабну вирубку лісів. ФОТО
Сьогодні, 05:18
 0
«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 04:35
 0
Медіа
відео
1/8