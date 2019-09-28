На волинській митниці в автомобілі знайшли тисячу пачок контрабандних цигарок. ФОТО





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28 липня з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль «Mercedes», під керуванням громадянина України.





Під час митного огляду транспортного засобу в конструктивних порожнинах вантажної платформи виявлили 1000 пачок цигарок без акцизних марок України, загальною вартістю 32 тис. гривень.



Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти тютюнові вироби на митну територію України.





Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники на посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби попередили черговий намір незаконного ввезення білоруських цигарок.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби 28 липня з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль «Mercedes», під керуванням громадянина України.Під час митного огляду транспортного засобу в конструктивних порожнинах вантажної платформи виявлили 1000 пачок цигарок без акцизних марок України, загальною вартістю 32 тис. гривень.Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти тютюнові вироби на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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