На Волині п'яна жінка з ножем напала на свого співмешканця, з яким виховує двох дітей





Таке поранення відносять до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік, на щастя, залишився живий. Про це пише



На засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена визнала власну провину і попросила суворо не карати. Вона аргументувала своє прохання тим, що разом із потерпілим виховує двох малолітніх дітей.



Суд призначив ковельчанці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак обмежився випробувальним терміном строком на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдома у 36-річної ковельчанки після вживання спиртного виник словесний конфлікт зі своїм співмешканцем. П’яна жінка раптово схопила кухонного ножа і двічі вдарила ним чоловіка у живіт.Таке поранення відносять до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік, на щастя, залишився живий. Про це пише Ковель медіа На засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена визнала власну провину і попросила суворо не карати. Вона аргументувала своє прохання тим, що разом із потерпілим виховує двох малолітніх дітей.Суд призначив ковельчанці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак обмежився випробувальним терміном строком на два роки.

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