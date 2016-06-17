На Волині п'яна жінка з ножем напала на свого співмешканця, з яким виховує двох дітей
Сьогодні, 03:29
Вдома у 36-річної ковельчанки після вживання спиртного виник словесний конфлікт зі своїм співмешканцем. П’яна жінка раптово схопила кухонного ножа і двічі вдарила ним чоловіка у живіт.
Таке поранення відносять до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік, на щастя, залишився живий. Про це пише Ковель медіа.
На засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена визнала власну провину і попросила суворо не карати. Вона аргументувала своє прохання тим, що разом із потерпілим виховує двох малолітніх дітей.
Суд призначив ковельчанці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак обмежився випробувальним терміном строком на два роки.
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Таке поранення відносять до тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік, на щастя, залишився живий. Про це пише Ковель медіа.
На засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена визнала власну провину і попросила суворо не карати. Вона аргументувала своє прохання тим, що разом із потерпілим виховує двох малолітніх дітей.
Суд призначив ковельчанці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак обмежився випробувальним терміном строком на два роки.
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