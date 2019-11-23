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«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО

«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО
Вже за три дні лучани зможуть побачити у своєму місті новий мистецький об'єкт. На вулиці Шопена художник Сергій Радкевич малює проєкт "Рівновага".

Про це інформує ІА "Конкурент".

Мурал на стіні будинку №16 з'явиться в ці дні невипадково. Художник впевнений, що у тривожні часи війни, політики та тероризму нам, як ніколи, потрібно трохи рівноваги.

«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО

Орієнтовно на роботу піде 50 балончиків фарби. Ескізи майбутнього шедевру майстер розкривати не поспішає. Запрошує охочих слідкувати за процесом творчості.

"Це живий перформанс. У Європі, наприклад, з великою повагою ставляться до процесу роботи. Люди приходять дивитися, щось питають. Наші люди якось бояться питати", – ділиться спостереженнями Сергій.

«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО
«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО

Художник розповідає, що любить працювати сам. Адже тоді легше відчути і спланувати простір. Він намагається органічно вписати мурал у простір вулиці Шопена. М'яко, тендітно скомбінувати роботу, щоб мурал не зруйнував естетику вулиці. Завдання також стоїть у тому, щоб поєднати елементи навколишнього у майбутньому творі: військова техніка, музей, невелика річка, що протікає поруч.

"Все це я хотів би скомбінувати, і взагалі роботою передати цей момент рівноваги і спокою", – каже майстер.

«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО

До слова, Луцьк уже добре знайомий із роботами Сергія Радкевича. Зокрема, на вулиці Винниченка через дорогу від СБУ досить помітним є мурал "Святі мужі Волині" – пам'ятка про тих, хто поліг на Майдані. Інший

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Теги: мурал, Шопена, рівновага
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