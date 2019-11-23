«Рівновага»: у Луцьку з'явиться новий мурал. ФОТО

Сергій Радкевич малює проєкт "Рівновага".



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Мурал на стіні будинку №16 з'явиться в ці дні невипадково. Художник впевнений, що у тривожні часи війни, політики та тероризму нам, як ніколи, потрібно трохи рівноваги.





Орієнтовно на роботу піде 50 балончиків фарби. Ескізи майбутнього шедевру майстер розкривати не поспішає. Запрошує охочих слідкувати за процесом творчості.



"Це живий перформанс. У Європі, наприклад, з великою повагою ставляться до процесу роботи. Люди приходять дивитися, щось питають. Наші люди якось бояться питати", – ділиться спостереженнями Сергій.





Художник розповідає, що любить працювати сам. Адже тоді легше відчути і спланувати простір. Він намагається органічно вписати мурал у простір вулиці Шопена. М'яко, тендітно скомбінувати роботу, щоб мурал не зруйнував естетику вулиці. Завдання також стоїть у тому, щоб поєднати елементи навколишнього у майбутньому творі: військова техніка, музей, невелика річка, що протікає поруч.



"Все це я хотів би скомбінувати, і взагалі роботою передати цей момент рівноваги і спокою", – каже майстер.





До слова, Луцьк уже добре знайомий із роботами Сергія Радкевича. Зокрема, на вулиці Винниченка через дорогу від СБУ досить помітним є мурал "Святі мужі Волині" – пам'ятка про тих, хто поліг на Майдані. Інший

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