Курс валют у Луцьку на 30 липня





Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.36.



Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,39.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.50, а продаж – 27.65.Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.36.Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,39.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.29.

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