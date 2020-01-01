Ранок 30 липня: в Україні – 1197 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41

В Україні станом на 30 липня зафіксували 68 794 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за останню добу – 1197.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Києві (199).Протягом доби зафіксували 23 нових летальних випадки. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 673 людей, одужали - 38 154.На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 735. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 724 людини в області вже одужали (65 за останню добу).