Ранок 30 липня: в Україні – 1197 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41
Сьогодні, 09:11
В Україні станом на 30 липня зафіксували 68 794 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за останню добу – 1197.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Києві (199).
Протягом доби зафіксували 23 нових летальних випадки. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 673 людей, одужали - 38 154.
На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 735. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 724 людини в області вже одужали (65 за останню добу).
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Києві (199).
Протягом доби зафіксували 23 нових летальних випадки. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 673 людей, одужали - 38 154.
На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 735. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 724 людини в області вже одужали (65 за останню добу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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