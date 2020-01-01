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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 30 липня: в Україні – 1197 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41

Ранок 30 липня: в Україні – 1197 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41
В Україні станом на 30 липня зафіксували 68 794 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за останню добу – 1197.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Києві (199).

Протягом доби зафіксували 23 нових летальних випадки. 760 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 673 людей, одужали - 38 154.

На Волині за останню добу зафіксували 41 новий випадок хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 735. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 724 людини в області вже одужали (65 за останню добу).

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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