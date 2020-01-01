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Наслідки негоди на Волині: рятувальники розчищали дороги від повалених дерев. ВІДЕО

Наслідки негоди на Волині: рятувальники розчищали дороги від повалених дерев. ВІДЕО
Внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня на територіях Луцького та Горохівського районів відбулося повалення дерев на проїжджі частини доріг.

Про це інформує управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, у Горохові рятувальники розрізали 4 дерева на вулицях Козацькій, Луцькій, Парковій.

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А на дорозі Луцьк-Дубно поблизу сіл Радомишль та Баківці Луцького району рятувальники розкряжували 16 пошкоджених вітром дерев з проїжджої частини.

До робіт залучались 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу підрозділів служби «101».


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Теги: негода, Волинь
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