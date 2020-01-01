Наслідки негоди на Волині: рятувальники розчищали дороги від повалених дерев. ВІДЕО





Про це інформує управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, у Горохові рятувальники розрізали 4 дерева на вулицях Козацькій, Луцькій, Парковій.



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А на дорозі Луцьк-Дубно поблизу сіл Радомишль та Баківці Луцького району рятувальники розкряжували 16 пошкоджених вітром дерев з проїжджої частини.



До робіт залучались 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу підрозділів служби «101».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня на територіях Луцького та Горохівського районів відбулося повалення дерев на проїжджі частини доріг.Про це інформує управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, у Горохові рятувальники розрізали 4 дерева на вулицях Козацькій, Луцькій, Парковій.А на дорозі Луцьк-Дубно поблизу сіл Радомишль та Баківці Луцького району рятувальники розкряжували 16 пошкоджених вітром дерев з проїжджої частини.До робіт залучались 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу підрозділів служби «101».

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