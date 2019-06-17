Тур над Світязем: найвідоміше озеро Волині показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Внаслідок різних причин озеро трохи втратило води, проте це не завадило напливу туристів, – пише



Озеро Світязь – одне з найбільших в Україні. Його площа – 2750 га, максимальна глибина – 58,4 метра. Озеро має карстове походження. 2008 року стало переможцем у номінації «Сім природних чудес України». Світязь має три види живлення: напірне, атмосферні опади, поверхневі стоки. До того ж вода тут м’яка, за даними вчених, містить гліцерин та іони срібла, тому має лікувальні властивості.



Яким є зараз туристичний Світязь, показав на відео Дмитро Петруха.









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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відпочинок на Світязі цьогоріч став дуже популярним. На волинські озера з'їжджаються звідусіль.Внаслідок різних причин озеро трохи втратило води, проте це не завадило напливу туристів, – пише «Конкурент» Озеро Світязь – одне з найбільших в Україні. Його площа – 2750 га, максимальна глибина – 58,4 метра. Озеро має карстове походження. 2008 року стало переможцем у номінації «Сім природних чудес України». Світязь має три види живлення: напірне, атмосферні опади, поверхневі стоки. До того ж вода тут м’яка, за даними вчених, містить гліцерин та іони срібла, тому має лікувальні властивості.Яким є зараз туристичний Світязь, показав на відео

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