Житель Тернопільщини уже втретє захворів на коронавірус

У Тернопільській області зареєстрували декілька повторних випадків захворювання на COVID-19.Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - пише видання Тернополяни."Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних закладах першої хвилі - 26,7%.«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», - зазначив Володимир Богайчук.Він наголосив, що спостерігають агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.