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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Житель Тернопільщини уже втретє захворів на коронавірус

Житель Тернопільщини уже втретє захворів на коронавірус
У Тернопільській області зареєстрували декілька повторних випадків захворювання на COVID-19.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - пише видання Тернополяни.

"Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.

Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних закладах першої хвилі - 26,7%.

«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», - зазначив Володимир Богайчук.

Він наголосив, що спостерігають агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

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Теги: коронавірус, Тернопільщина, хворий
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