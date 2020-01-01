Житель Тернопільщини уже втретє захворів на коронавірус
Сьогодні, 09:44
У Тернопільській області зареєстрували декілька повторних випадків захворювання на COVID-19.
Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - пише видання Тернополяни.
"Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.
Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних закладах першої хвилі - 26,7%.
«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», - зазначив Володимир Богайчук.
Він наголосив, що спостерігають агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.
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Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - пише видання Тернополяни.
"Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.
Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних закладах першої хвилі - 26,7%.
«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», - зазначив Володимир Богайчук.
Він наголосив, що спостерігають агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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