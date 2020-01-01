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У Луцьку завдяки е-квитку на підтримку «тролейбусного» підприємства витратять на 30 мільйонів менше

У Луцьку завдяки е-квитку на підтримку «тролейбусного» підприємства витратять на 30 мільйонів менше
Завдяки впровадженню АСОП на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратять значно менше коштів, аніж торік.

Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що торік із бюджету міста на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратили приблизно 70 мільйонів гривень. Цього ж року за 7 місяців на підтримку ЛПЕ витратили 19,5 мільйона.

«Традиційно на ЛПЕ витрачали величезні кошти з бюджету. Після введення АСОПу ведеться величезна щоденна робота щодо оптимізації руху транспорту. Є пасажир – тролейбус виїжджає, нема – не виїжджає», - зауважив Смаль.

У мерії сподіваються, що до кінця року на «тролейбусне» підприємство загалом витратять 40-43 мільйона.

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Теги: Луцьке підприємство електротранспорту, бюджет, гроші
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