У Луцьку завдяки е-квитку на підтримку «тролейбусного» підприємства витратять на 30 мільйонів менше
Сьогодні, 10:28
Завдяки впровадженню АСОП на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратять значно менше коштів, аніж торік.
Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що торік із бюджету міста на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратили приблизно 70 мільйонів гривень. Цього ж року за 7 місяців на підтримку ЛПЕ витратили 19,5 мільйона.
«Традиційно на ЛПЕ витрачали величезні кошти з бюджету. Після введення АСОПу ведеться величезна щоденна робота щодо оптимізації руху транспорту. Є пасажир – тролейбус виїжджає, нема – не виїжджає», - зауважив Смаль.
У мерії сподіваються, що до кінця року на «тролейбусне» підприємство загалом витратять 40-43 мільйона.
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Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що торік із бюджету міста на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратили приблизно 70 мільйонів гривень. Цього ж року за 7 місяців на підтримку ЛПЕ витратили 19,5 мільйона.
«Традиційно на ЛПЕ витрачали величезні кошти з бюджету. Після введення АСОПу ведеться величезна щоденна робота щодо оптимізації руху транспорту. Є пасажир – тролейбус виїжджає, нема – не виїжджає», - зауважив Смаль.
У мерії сподіваються, що до кінця року на «тролейбусне» підприємство загалом витратять 40-43 мільйона.
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