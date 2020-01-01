У Луцьку завдяки е-квитку на підтримку «тролейбусного» підприємства витратять на 30 мільйонів менше

Завдяки впровадженню АСОП на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратять значно менше коштів, аніж торік.Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту економічної політикирозповів, що торік із бюджету міста на підтримку Луцького підприємства електротранспорту витратили приблизно 70 мільйонів гривень. Цього ж року за 7 місяців на підтримку ЛПЕ витратили 19,5 мільйона.«Традиційно на ЛПЕ витрачали величезні кошти з бюджету. Після введення АСОПу ведеться величезна щоденна робота щодо оптимізації руху транспорту. Є пасажир – тролейбус виїжджає, нема – не виїжджає», - зауважив Смаль.У мерії сподіваються, що до кінця року на «тролейбусне» підприємство загалом витратять 40-43 мільйона.