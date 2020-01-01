У грудній клітці військової з Волині – десятисантиметрова пухлина: жінка потребує дорогого лікування
Сьогодні, 11:30
Волинянка Ольга Козицька нещодавно дізналася про страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. Жінка потребує фінансової допомоги, адже попереду – дороговартісне лікування. Про це вона повідомила у соцмережі.
33-річна Ольга Козицька – уродженка села Седлище Старовижівського району, виховує маленького синочка. Жінка навчалась у Рівненському державному гуманітарному університеті, працювала психологом у школі села Буцинь Старовижівського району, – пише «Волинь.Правда»
У травні 2016 пішла на військову службу у 80 окрему десантно-штурмову бригаду у Львові, де живе і працює зараз діловодом стройової частини відділення персоналу.
Вчора, 29 липня, Ольга дізналася свій діагноз – лімфома Ходжкіна (злоякісна пухлина лімфатичної системи). Хвороба дуже швидко розвивається.
«Щоб було більш зрозуміло, у моїй грудній клітці зараз росте пухлина, яка має вже 10 см. Так саме сантиметрів.
Я потребую дороговартісного лікування, яке не можу потягнути самостійно. Всі мої заощадження були витрачені на аналізи та дорогі обстеження. Тому змушена просити фінансової підтримки в усіх хто мене знає, в усіх хто не байдужий до моєї біди. Я буду рада будь якій допомозі, вашому лайку, коментареві, поширенню. Також буду рада молитві за мене, або ж просто теплому слову», – написала Ольга.
Реквізити картки:
4149 4991 2153 2202
Понедільник (Козицька) Ольга Миколаївна
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33-річна Ольга Козицька – уродженка села Седлище Старовижівського району, виховує маленького синочка. Жінка навчалась у Рівненському державному гуманітарному університеті, працювала психологом у школі села Буцинь Старовижівського району, – пише «Волинь.Правда»
У травні 2016 пішла на військову службу у 80 окрему десантно-штурмову бригаду у Львові, де живе і працює зараз діловодом стройової частини відділення персоналу.
Вчора, 29 липня, Ольга дізналася свій діагноз – лімфома Ходжкіна (злоякісна пухлина лімфатичної системи). Хвороба дуже швидко розвивається.
«Щоб було більш зрозуміло, у моїй грудній клітці зараз росте пухлина, яка має вже 10 см. Так саме сантиметрів.
Я потребую дороговартісного лікування, яке не можу потягнути самостійно. Всі мої заощадження були витрачені на аналізи та дорогі обстеження. Тому змушена просити фінансової підтримки в усіх хто мене знає, в усіх хто не байдужий до моєї біди. Я буду рада будь якій допомозі, вашому лайку, коментареві, поширенню. Також буду рада молитві за мене, або ж просто теплому слову», – написала Ольга.
Реквізити картки:
4149 4991 2153 2202
Понедільник (Козицька) Ольга Миколаївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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