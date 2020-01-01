У грудній клітці військової з Волині – десятисантиметрова пухлина: жінка потребує дорогого лікування

Ольга Козицька нещодавно дізналася про страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. Жінка потребує фінансової допомоги, адже попереду – дороговартісне лікування. Про це вона повідомила у соцмережі.



33-річна Ольга Козицька – уродженка села Седлище Старовижівського району, виховує маленького синочка. Жінка навчалась у Рівненському державному гуманітарному університеті, працювала психологом у школі села Буцинь Старовижівського району, – пише



У травні 2016 пішла на військову службу у 80 окрему десантно-штурмову бригаду у Львові, де живе і працює зараз діловодом стройової частини відділення персоналу.



Вчора, 29 липня, Ольга дізналася свій діагноз – лімфома Ходжкіна (злоякісна пухлина лімфатичної системи). Хвороба дуже швидко розвивається.



«Щоб було більш зрозуміло, у моїй грудній клітці зараз росте пухлина, яка має вже 10 см. Так саме сантиметрів.

Я потребую дороговартісного лікування, яке не можу потягнути самостійно. Всі мої заощадження були витрачені на аналізи та дорогі обстеження. Тому змушена просити фінансової підтримки в усіх хто мене знає, в усіх хто не байдужий до моєї біди. Я буду рада будь якій допомозі, вашому лайку, коментареві, поширенню. Також буду рада молитві за мене, або ж просто теплому слову», – написала Ольга.



Реквізити картки:

4149 4991 2153 2202

Понедільник (Козицька) Ольга Миколаївна





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