Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*





Про це повідомили в адміністрації закладу.



Розклад сеансів з 30 липня по 5 серпня вже на сайті.



«Хрусткий поп-корн, хороша компанія та цікавий фільм - запорука справжнього відпочинку. До зустрічі в «Premier City!», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 23 липня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» у Луцьку запрацював кінотеатр. Опублікували розклад фільмів, які можна подивитися з 30 липня по 5 серпня.Про це повідомили в адміністрації закладу.Розклад сеансів з 30 липня по 5 серпня вже на«Хрусткий поп-корн, хороша компанія та цікавий фільм - запорука справжнього відпочинку. До зустрічі в «Premier City!», - йдеться у повідомленні.

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