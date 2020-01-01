Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
Сьогодні, 13:44
Із 23 липня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» у Луцьку запрацював кінотеатр. Опублікували розклад фільмів, які можна подивитися з 30 липня по 5 серпня.
Про це повідомили в адміністрації закладу.
Розклад сеансів з 30 липня по 5 серпня вже на сайті.
«Хрусткий поп-корн, хороша компанія та цікавий фільм - запорука справжнього відпочинку. До зустрічі в «Premier City!», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
Розклад сеансів з 30 липня по 5 серпня вже на сайті.
«Хрусткий поп-корн, хороша компанія та цікавий фільм - запорука справжнього відпочинку. До зустрічі в «Premier City!», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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