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Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
Із 23 липня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» у Луцьку запрацював кінотеатр. Опублікували розклад фільмів, які можна подивитися з 30 липня по 5 серпня.

Про це повідомили в адміністрації закладу.

Розклад сеансів з 30 липня по 5 серпня вже на сайті.

«Хрусткий поп-корн, хороша компанія та цікавий фільм - запорука справжнього відпочинку. До зустрічі в «Premier City!», - йдеться у повідомленні.
Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*

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Теги: ПортCity, Луцьк, розклад сеансів
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