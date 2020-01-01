У продавця одягу зі Старого ринку виявили коронавірус





Цю інформацію підтвердив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, - пишуть



«Так, людину, яка працює продавцем одягу на Центральному ринку, було обстежено методом ПЛР-тестування, позитивний результат якого підтверджено 28 липня. Наразі ця людина перебуває на амбулаторному лікуванні. Лабораторна служба провела епідеміологічне розслідування, нам було надано контактні дані по сім’ї хворого. Однак, оскільки ця людина працювала на ринку, коло всіх її контактів визначити практично неможливо. Відомо, що на роботі вона перебувала до 21 липня», – зазначив головний медик міста.



Також Володимир Лотвін нагадав лучанам, аби вони не нехтували засобами індивідуального захисту та дотримувалися соціальної дистанції в людних місцях, адже підчепити вірус можна і в громадському транспорті, і в супермаркеті, й навіть просто на вулиці від безсимптомного носія, який може і не підозрювати про своє носійство, але заразити інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На коронавірус захворів один із продавців одягу з Центрального ринку у Луцьку.Цю інформацію підтвердив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, - пишуть Волинські новини «Так, людину, яка працює продавцем одягу на Центральному ринку, було обстежено методом ПЛР-тестування, позитивний результат якого підтверджено 28 липня. Наразі ця людина перебуває на амбулаторному лікуванні. Лабораторна служба провела епідеміологічне розслідування, нам було надано контактні дані по сім’ї хворого. Однак, оскільки ця людина працювала на ринку, коло всіх її контактів визначити практично неможливо. Відомо, що на роботі вона перебувала до 21 липня», – зазначив головний медик міста.Також Володимир Лотвін нагадав лучанам, аби вони не нехтували засобами індивідуального захисту та дотримувалися соціальної дистанції в людних місцях, адже підчепити вірус можна і в громадському транспорті, і в супермаркеті, й навіть просто на вулиці від безсимптомного носія, який може і не підозрювати про своє носійство, але заразити інших.

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