У селі поблизу Луцька оновили дорогу, яку не ремонтували ще з радянських часів





Про це йдеться на



Значного соціально-культурного розвитку села колишньої Лищенської сільської ради зазнали у 80-х роках. Саме в цей період силами асфальтного заводу, який тоді діяв у Лищах, було покладено асфальт на вулицях населених пунктах сільради.



Лищенський сільський голова, а нині староста сіл Лище, Воротнів Віталій Шкорупський згадує, що згодом до об’єднання з Підгайцівською сільською радою на цьому відрізку дороги вулиці Гірської просто латали ями. Але капітального ремонту дороги ось уже понад 30 років не проводили за браком коштів.



Внаслідок цього на проїжджій частині утворилися тріщини, виникла ямковість, що призвело до необхідності реалізації даного проєкту.



Наразі сучасна плитка вкрила дорожнє полотно від будинку № 26 до перехрестя з вулицею Шкільною. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк пояснює, чому для покращення стану доріг в селах громади обирають саме бруківку. «Якщо потрібно відремонтувати комунікації чи утворилася яма - вирішити ці проблеми на асфальті буде затратно. І «латання» матиме неестетичний вигляд. А бруківку при потребі можна легко демонтувати, а потім покласти назад. І вартість робіт з укладання фігурних елементів мощення нижча, ніж вартість робіт з влаштування асфальтного покриття», - каже Юрій Михайлович.



Позаминулого року в селі Підгайці вперше застосували укладання бруківки на трьох вулицях – Свободи, Симиренка та Грінченка. Оцінивши всі «плюси» цього сучасного матеріалу, йому й сьогодні надають перевагу в Підгайцівській ОТГ при ремонті доріг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воротнів за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ здійснили капітальний ремонт автошляху на вулиці Гірській.Про це йдеться на сайті громади.Значного соціально-культурного розвитку села колишньої Лищенської сільської ради зазнали у 80-х роках. Саме в цей період силами асфальтного заводу, який тоді діяв у Лищах, було покладено асфальт на вулицях населених пунктах сільради.Лищенський сільський голова, а нині староста сіл Лище, Воротнівзгадує, що згодом до об’єднання з Підгайцівською сільською радою на цьому відрізку дороги вулиці Гірської просто латали ями. Але капітального ремонту дороги ось уже понад 30 років не проводили за браком коштів.Внаслідок цього на проїжджій частині утворилися тріщини, виникла ямковість, що призвело до необхідності реалізації даного проєкту.Наразі сучасна плитка вкрила дорожнє полотно від будинку № 26 до перехрестя з вулицею Шкільною. Підгайцівський сільський головапояснює, чому для покращення стану доріг в селах громади обирають саме бруківку. «Якщо потрібно відремонтувати комунікації чи утворилася яма - вирішити ці проблеми на асфальті буде затратно. І «латання» матиме неестетичний вигляд. А бруківку при потребі можна легко демонтувати, а потім покласти назад. І вартість робіт з укладання фігурних елементів мощення нижча, ніж вартість робіт з влаштування асфальтного покриття», - каже Юрій Михайлович.Позаминулого року в селі Підгайці вперше застосували укладання бруківки на трьох вулицях – Свободи, Симиренка та Грінченка. Оцінивши всі «плюси» цього сучасного матеріалу, йому й сьогодні надають перевагу в Підгайцівській ОТГ при ремонті доріг.

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