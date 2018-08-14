В річці Стохід втопився 54-річний чоловік





Повідомлення про трагедію надійшло 29 липня, - пише управління ДСНС у Волинській області.



Тіло загиблого підняли з річки рятувальники та направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють.



Всього з початку року на водоймах Волині виявили 33 загиблих, з них – 4 дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В річці Стохід біля села Осьмиговичі Турійського району виявили загиблого 54-річного чоловіка.Повідомлення про трагедію надійшло 29 липня, - пише управління ДСНС у Волинській області.Тіло загиблого підняли з річки рятувальники та направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють.Всього з початку року на водоймах Волині виявили 33 загиблих, з них – 4 дитини.

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