В річці Стохід втопився 54-річний чоловік
Сьогодні, 12:26
В річці Стохід біля села Осьмиговичі Турійського району виявили загиблого 54-річного чоловіка.
Повідомлення про трагедію надійшло 29 липня, - пише управління ДСНС у Волинській області.
Тіло загиблого підняли з річки рятувальники та направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють.
Всього з початку року на водоймах Волині виявили 33 загиблих, з них – 4 дитини.
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Повідомлення про трагедію надійшло 29 липня, - пише управління ДСНС у Волинській області.
Тіло загиблого підняли з річки рятувальники та направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють.
Всього з початку року на водоймах Волині виявили 33 загиблих, з них – 4 дитини.
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Коментарі 1
Село Осьмиговичі належать до Турійського району. А в Іваничівському районі ніколи не протікав Стохід. Навіть в Мезозойську еру.
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