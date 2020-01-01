Де на Волині не буде світла 31 липня
Сьогодні, 12:38
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1 ЗТПП-521. 9:00-16:00. - м.Горохів вул.Львівська.
2 КТП343 Л-1 9:00-16:00. - смт Сенкевичівка.
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
Магазин "Жучка" с. Литовеж,
вул. Шахтарська, вул. Перемоги,
вул. Г. Майдану
2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від ЗТП-69 до КР-7
10:00-16:00 ФОП Стежка
Вишка Киїівстар
ФОП Бойко І. В.
ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,
с. Грушів частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-59-12
ПЛ-10 кВ Л-59-10 09:00 - 16:00 КТП-315 АТК ТОВ«ВОЛМА»
КТП-402 АТК ТОВ«ВОЛМА»
ЗТП-288 «ОЧИСНІ СПОРУДИ»
м.Камінь-Каширський вул..Першого Травня(виїзд з міста) , масив «Льонзавод» ліва сторона КТП-409 КТП-410
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00
КТП-278
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-278
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності,
буд. 4,6-23,25,27,29
пров. Тихий, буд. 2,4,6,
вул.Набережна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-63 13:00-17:00
КТП-63 с.Хорлупи КТП-63 с.Хорлупи
вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/
3 ПЛ-10 кВ 84-02 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 84-02
КТП-62 с.Хорлупи
Олицьке споживче товариство
Сільська рада Хорлупи
Свято-Василівська громада УПЦ КП
ФОП Збагерський Сергій Антонович
КТП-63 с.Хорлупи
КТП-64 с.Хорлупи
СТзОВ "Романів"
КТП-125 с.Хорлупи
Відділ освіти
ПАТ "Укртелеком"
КТП-392 с.Хорлупи
ФОП Мазур Світлана Євгенівна
КТП-413 с.Хорлупи
ФГ Слушаєва В.В.
СВГК `Весна`
ПЛ-10 кВ 84-02
КТП-62 с.Хорлупи
вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні
КТП-63 с.Хорлупи
вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/
КТП-125 с.Хорлупи
КТП-392 с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3,
вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/
КТП-413 с.Хорлупи
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
АЗС «ANP»
Аптечні склади
Анекс плюс вул. Львівська, 79-91
вул. Станіславського, 2-6
вул. Мурашко
вул. Вериківського
вул. Макаревича
вул. Вишинського
вул. Вересая
2. ЗТП-254
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 09:30-15:00 Українська пожежно страхова компанія
Магазин «Оркестра
Гастроном №25
Їдальна, профілакторія інституту вул. Ярощука, 30
вул. Некрасова, 14
вул. Шопена, 15
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
Ур.Ладанка
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазини “Технолюкс”, “Калина”, “Смак”, “Морозко”, магазин ФОП Юрко Л.В., КНС, виробнича база ФОП Кобак С.М., автомийка ФОП Михальчук С.В., побут смт. Любешів,
вул. Бондаренка (частково), Чкалова (частково), Незалежності (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-45 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-475, с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Міський ринок М.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7
ТП-13 9:00-17:00
м.Нововолинськ
Вул. Соборна 63; В.Стуса 20-38,33-51; А.Кримського 33-55, 48-74.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
8 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1 ЗТПП-521. 9:00-16:00. - м.Горохів вул.Львівська.
2 КТП343 Л-1 9:00-16:00. - смт Сенкевичівка.
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
Магазин "Жучка" с. Литовеж,
вул. Шахтарська, вул. Перемоги,
вул. Г. Майдану
2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від ЗТП-69 до КР-7
10:00-16:00 ФОП Стежка
Вишка Киїівстар
ФОП Бойко І. В.
ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,
с. Грушів частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-59-12
ПЛ-10 кВ Л-59-10 09:00 - 16:00 КТП-315 АТК ТОВ«ВОЛМА»
КТП-402 АТК ТОВ«ВОЛМА»
ЗТП-288 «ОЧИСНІ СПОРУДИ»
м.Камінь-Каширський вул..Першого Травня(виїзд з міста) , масив «Льонзавод» ліва сторона КТП-409 КТП-410
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00
КТП-278
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-278
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності,
буд. 4,6-23,25,27,29
пров. Тихий, буд. 2,4,6,
вул.Набережна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-63 13:00-17:00
КТП-63 с.Хорлупи КТП-63 с.Хорлупи
вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/
3 ПЛ-10 кВ 84-02 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 84-02
КТП-62 с.Хорлупи
Олицьке споживче товариство
Сільська рада Хорлупи
Свято-Василівська громада УПЦ КП
ФОП Збагерський Сергій Антонович
КТП-63 с.Хорлупи
КТП-64 с.Хорлупи
СТзОВ "Романів"
КТП-125 с.Хорлупи
Відділ освіти
ПАТ "Укртелеком"
КТП-392 с.Хорлупи
ФОП Мазур Світлана Євгенівна
КТП-413 с.Хорлупи
ФГ Слушаєва В.В.
СВГК `Весна`
ПЛ-10 кВ 84-02
КТП-62 с.Хорлупи
вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні
КТП-63 с.Хорлупи
вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/
КТП-125 с.Хорлупи
КТП-392 с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3,
вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/
КТП-413 с.Хорлупи
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
АЗС «ANP»
Аптечні склади
Анекс плюс вул. Львівська, 79-91
вул. Станіславського, 2-6
вул. Мурашко
вул. Вериківського
вул. Макаревича
вул. Вишинського
вул. Вересая
2. ЗТП-254
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 09:30-15:00 Українська пожежно страхова компанія
Магазин «Оркестра
Гастроном №25
Їдальна, профілакторія інституту вул. Ярощука, 30
вул. Некрасова, 14
вул. Шопена, 15
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
Ур.Ладанка
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазини “Технолюкс”, “Калина”, “Смак”, “Морозко”, магазин ФОП Юрко Л.В., КНС, виробнича база ФОП Кобак С.М., автомийка ФОП Михальчук С.В., побут смт. Любешів,
вул. Бондаренка (частково), Чкалова (частково), Незалежності (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-45 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-475, с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Міський ринок М.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7
ТП-13 9:00-17:00
м.Нововолинськ
Вул. Соборна 63; В.Стуса 20-38,33-51; А.Кримського 33-55, 48-74.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
8 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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