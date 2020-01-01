Де на Волині не буде світла 31 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».Вимкнень споживачів не заплановано1 ЗТПП-521. 9:00-16:00. - м.Горохів вул.Львівська.2 КТП343 Л-1 9:00-16:00. - смт Сенкевичівка.1. 9:30-15:30Магазин "Жучка" с. Литовеж,вул. Шахтарська, вул. Перемоги,вул. Г. Майдану2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від ЗТП-69 до КР-710:00-16:00 ФОП СтежкаВишка КиїівстарФОП Бойко І. В.ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,с. Грушів частково1. ПЛ-10 кВ Л-59-12ПЛ-10 кВ Л-59-10 09:00 - 16:00 КТП-315 АТК ТОВ«ВОЛМА»КТП-402 АТК ТОВ«ВОЛМА»ЗТП-288 «ОЧИСНІ СПОРУДИ»м.Камінь-Каширський вул..Першого Травня(виїзд з міста) , масив «Льонзавод» ліва сторона КТП-409 КТП-4101 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00КТП-278ФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦЦеркваФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичКТП-278смт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Паркова, буд. 4,6,8,10вул. Незалежності,буд. 4,6-23,25,27,29пров. Тихий, буд. 2,4,6,вул.Набережна2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-63 13:00-17:00КТП-63 с.Хорлупи КТП-63 с.Хорлупивул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/3 ПЛ-10 кВ 84-02 10:00-14:00ПЛ-10 кВ 84-02КТП-62 с.ХорлупиОлицьке споживче товариствоСільська рада ХорлупиСвято-Василівська громада УПЦ КПФОП Збагерський Сергій АнтоновичКТП-63 с.ХорлупиКТП-64 с.ХорлупиСТзОВ "Романів"КТП-125 с.ХорлупиВідділ освітиПАТ "Укртелеком"КТП-392 с.ХорлупиФОП Мазур Світлана ЄвгенівнаКТП-413 с.ХорлупиФГ Слушаєва В.В.СВГК `Весна`ПЛ-10 кВ 84-02КТП-62 с.Хорлупивул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парніКТП-63 с.Хорлупивул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/КТП-125 с.ХорлупиКТП-392 с.Хорлупивул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3,вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/КТП-413 с.ХорлупиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00АЗС «ANP»Аптечні складиАнекс плюс вул. Львівська, 79-91вул. Станіславського, 2-6вул. Мурашковул. Вериківськоговул. Макаревичавул. Вишинськоговул. Вересая2. ЗТП-254РУ-0,4 кВРемонт обладнання 09:30-15:00 Українська пожежно страхова компаніяМагазин «ОркестраГастроном №25Їдальна, профілакторія інституту вул. Ярощука, 30вул. Некрасова, 14вул. Шопена, 15Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"Ур.Ладанка1. 10:00 - 17:00Магазини “Технолюкс”, “Калина”, “Смак”, “Морозко”, магазин ФОП Юрко Л.В., КНС, виробнича база ФОП Кобак С.М., автомийка ФОП Михальчук С.В., побут смт. Любешів,вул. Бондаренка (частково), Чкалова (частково), Незалежності (частково)1. 10:00-17:00КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-45 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа).ЩТП-475, с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".1. 9:00-17:00Міський ринок М.Нововолинськвул.Хвильового 2-18,1-7вул.Володимирська 1-27,2-4вул.Дорошенка 44-70б-р. Шевченка 44а2. ПЛ-0,4 кВ Л-7ТП-13 9:00-17:00м.НововолинськВул. Соборна 63; В.Стуса 20-38,33-51; А.Кримського 33-55, 48-74.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.8 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30СВК «Дружба» - бригада с.Нири2. 10:00-16:30ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки