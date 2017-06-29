Двоє волинян, які отримали 200 балів на ЗНО з хімії, склали інші предмети тесту на високі результати

Роман Коцюбчик та Максим Чумак



Про це



Коцюбчик Роман - золотий медаліст, випускник ЗЗСО № 12 м. Ковеля.Талановитий і успішний учень. Природничі науки Роман полюбив ще у юні роки. Дуже наполегливий, багато часу приділяв навчанню, самоосвіті, здобував чудові результати на Всеукраїнських учнівських олімпіадах.



П’ять років поспіль ставав переможцем міських та обласних олімпіад з хімії (учитель - Бірук Т.С.), переможцем міських та призером обласних олімпіад з біології (учитель – Муха Г.І.).



Останні чотири роки Коцюбчик Р. був у складі обласної команди, яка представляла Волинь на IV етапі олімпіади з хімії. Успішною була участь у Всеукраїнській олімпіаді у 2018 - здобув диплом переможця ІІІ ступеня.



У 2020 році Роман став переможцем з хімії на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення МАН України.



Талановитий учень талановитий в усьому. Роман Коцюбчик успішно склав ЗНО і отримав дуже хороші результати:

• хімія - 200 балів (учитель – Бірук Т.С.);

• математика – 199 балів (учитель – Романченко О.В.);

• українська мова та література – 195 балів (учитель – Сташук А.М.).



Роман вже давно обрав для себе спеціальність і вищий навчальний заклад, в якому мріє навчатися.



Максим Чумак, випускник закладу загальної середньої освіти "ліцей №1 м.Ковель" - ерудований та цілеспрямований юнак, окрім того, ще скромний, товариський, креативний, комунікабельний. Переможець та лауреат багатьох міських конкурсів та олімпіад. Призер ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та математики. Капітан міських команд юних хіміків та математиків, які неодноразово займали призові місця в обласних турнірах. Активний член команди Всеукраїнської національно-патріотичної гри «Сокіл – Джура».



Цьогоріч він досяг поставленої мети – результат ЗНО з хімії - 200 балів. Успіхи з інших предметів: українська мова і література – 191.5 балів, математика – 191, фізика – 192 .



Роман Коцюбчик Максим Чумак

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські випускникита отримали на ЗНО з хімії максимальні 200 балів. Хлопці є переможцями та лауреатами багатьох міських конкурсів та олімпіад.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Коцюбчик Роман - золотий медаліст, випускник ЗЗСО № 12 м. Ковеля.Талановитий і успішний учень. Природничі науки Роман полюбив ще у юні роки. Дуже наполегливий, багато часу приділяв навчанню, самоосвіті, здобував чудові результати на Всеукраїнських учнівських олімпіадах.П’ять років поспіль ставав переможцем міських та обласних олімпіад з хімії (учитель - Бірук Т.С.), переможцем міських та призером обласних олімпіад з біології (учитель – Муха Г.І.).Останні чотири роки Коцюбчик Р. був у складі обласної команди, яка представляла Волинь на IV етапі олімпіади з хімії. Успішною була участь у Всеукраїнській олімпіаді у 2018 - здобув диплом переможця ІІІ ступеня.У 2020 році Роман став переможцем з хімії на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення МАН України.Талановитий учень талановитий в усьому. Роман Коцюбчик успішно склав ЗНО і отримав дуже хороші результати:• хімія - 200 балів (учитель – Бірук Т.С.);• математика – 199 балів (учитель – Романченко О.В.);• українська мова та література – 195 балів (учитель – Сташук А.М.).Роман вже давно обрав для себе спеціальність і вищий навчальний заклад, в якому мріє навчатися.Максим Чумак, випускник закладу загальної середньої освіти "ліцей №1 м.Ковель" - ерудований та цілеспрямований юнак, окрім того, ще скромний, товариський, креативний, комунікабельний. Переможець та лауреат багатьох міських конкурсів та олімпіад. Призер ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та математики. Капітан міських команд юних хіміків та математиків, які неодноразово займали призові місця в обласних турнірах. Активний член команди Всеукраїнської національно-патріотичної гри «Сокіл – Джура».Цьогоріч він досяг поставленої мети – результат ЗНО з хімії - 200 балів. Успіхи з інших предметів: українська мова і література – 191.5 балів, математика – 191, фізика – 192 .

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