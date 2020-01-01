31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження ведучий Павло Приймачок (на фото).
Крім того особисте свято у журналістки Людмили Приймачук.
Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир.
Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Крім того особисте свято у журналістки Людмили Приймачук.
Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир.
Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Сьогодні, 01:14
В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят
Сьогодні, 00:15
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Соцпрацівники Волині отримали маски та рукавички від ЮНІСЕФ
30 липень, 23:34
Україна отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення
30 липень, 22:59