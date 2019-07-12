Команда Покровського має декілька кандидатів на міського голову в Луцьку





Про це Покровський розповів у коментарі

Андрій Покровський

"Для того, щоб робити системні зміни у місті, має бути відповідальна більшість депутатів у міській раді та дієвий міський голова. І перше навіть важливіше, ніж друге. Бо міський голова має лише один голос при ухваленні рішень у сесійній залі, як і кожен з депутатів", – зазначив він.



"Я не відкидаю можливості, що балотуватимуся на посаду мера. Але я впевнений, що Алла Надточій, Тарас Шкітер чи Михайло Наход також є сильними кандидатами і хорошими управлінцями, тому команда буде вирішувати. Ми розглядаємо кілька кандидатів на мера", - розповів Андрій Покровський.



Тарас Шкітер Алла Надточій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Андрія Покровського Громадянський Рух "СВІДОМІ" під час прийдешніх місцевих виборів боротиметься не лише за депутатські мандати, але й змагатиметься за посаду Луцького міського голови.Про це Покровський розповів у коментарі ІА "Конкурент" перед початком великої зустрічі з учасниками проєкту "Стань депутатом Луцькради"."Для того, щоб робити системні зміни у місті, має бути відповідальна більшість депутатів у міській раді та дієвий міський голова. І перше навіть важливіше, ніж друге. Бо міський голова має лише один голос при ухваленні рішень у сесійній залі, як і кожен з депутатів", – зазначив він."Я не відкидаю можливості, що балотуватимуся на посаду мера. Але я впевнений, що Алла Надточій, Тарас Шкітер чи Михайло Наход також є сильними кандидатами і хорошими управлінцями, тому команда буде вирішувати. Ми розглядаємо кілька кандидатів на мера", - розповів Андрій Покровський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію