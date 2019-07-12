Команда Покровського має декілька кандидатів на міського голову в Луцьку
Сьогодні, 13:07
Команда Андрія Покровського Громадянський Рух "СВІДОМІ" під час прийдешніх місцевих виборів боротиметься не лише за депутатські мандати, але й змагатиметься за посаду Луцького міського голови.
Про це Покровський розповів у коментарі ІА "Конкурент" перед початком великої зустрічі з учасниками проєкту "Стань депутатом Луцькради".
"Для того, щоб робити системні зміни у місті, має бути відповідальна більшість депутатів у міській раді та дієвий міський голова. І перше навіть важливіше, ніж друге. Бо міський голова має лише один голос при ухваленні рішень у сесійній залі, як і кожен з депутатів", – зазначив він.
"Я не відкидаю можливості, що балотуватимуся на посаду мера. Але я впевнений, що Алла Надточій, Тарас Шкітер чи Михайло Наход також є сильними кандидатами і хорошими управлінцями, тому команда буде вирішувати. Ми розглядаємо кілька кандидатів на мера", - розповів Андрій Покровський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Покровський розповів у коментарі ІА "Конкурент" перед початком великої зустрічі з учасниками проєкту "Стань депутатом Луцькради".
"Для того, щоб робити системні зміни у місті, має бути відповідальна більшість депутатів у міській раді та дієвий міський голова. І перше навіть важливіше, ніж друге. Бо міський голова має лише один голос при ухваленні рішень у сесійній залі, як і кожен з депутатів", – зазначив він.
"Я не відкидаю можливості, що балотуватимуся на посаду мера. Але я впевнений, що Алла Надточій, Тарас Шкітер чи Михайло Наход також є сильними кандидатами і хорошими управлінцями, тому команда буде вирішувати. Ми розглядаємо кілька кандидатів на мера", - розповів Андрій Покровський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Команда Покровського має декілька кандидатів на міського голову в Луцьку
Сьогодні, 13:07
Двоє волинян, які отримали 200 балів на ЗНО з хімії, склали інші предмети тесту на високі результати
Сьогодні, 12:50
Де на Волині не буде світла 31 липня
Сьогодні, 12:38