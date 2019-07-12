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Команда Покровського має декілька кандидатів на міського голову в Луцьку

Команда Покровського має декілька кандидатів на міського голову в Луцьку
Команда Андрія Покровського Громадянський Рух "СВІДОМІ" під час прийдешніх місцевих виборів боротиметься не лише за депутатські мандати, але й змагатиметься за посаду Луцького міського голови.

Про це Покровський розповів у коментарі ІА "Конкурент" перед початком великої зустрічі з учасниками проєкту "Стань депутатом Луцькради".
Андрій Покровський
Андрій Покровський

"Для того, щоб робити системні зміни у місті, має бути відповідальна більшість депутатів у міській раді та дієвий міський голова. І перше навіть важливіше, ніж друге. Бо міський голова має лише один голос при ухваленні рішень у сесійній залі, як і кожен з депутатів", – зазначив він.

"Я не відкидаю можливості, що балотуватимуся на посаду мера. Але я впевнений, що Алла Надточій, Тарас Шкітер чи Михайло Наход також є сильними кандидатами і хорошими управлінцями, тому команда буде вирішувати. Ми розглядаємо кілька кандидатів на мера", - розповів Андрій Покровський.

Тарас Шкітер
Тарас Шкітер
Алла Надточій
Алла Надточій

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Теги: Андрій Покровський, міськрада, вибори
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