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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У нововолинській лікарні перебуває 18 хворих на коронавірус, з них 5 – у реанімації

У нововолинській лікарні перебуває 18 хворих на коронавірус, з них 5 – у реанімації
За останню добу в Нововолинську підтвердили дев’ять нових випадків коронавірусної хвороби.

Четверо людей одужали, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Загалом станом на 11.00 год. 30 липня у Нововолинську зареєстрували 228 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 195 людей одужали. 8 випадків летальні.

Наразі у нововолинській лікарні стаціонарно лікують 18 пацієнтів хворих на коронавірус: 8 жителів міста і 10 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 7 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 2 мешканці Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.

17 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.

За увесь період пандемії зробили 288 швидких тестів і взяли 1435 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 504 аналізи та методом ІФА G – 202 аналізи.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ, хворі
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