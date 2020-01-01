У нововолинській лікарні перебуває 18 хворих на коронавірус, з них 5 – у реанімації





Четверо людей одужали, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.



Загалом станом на 11.00 год. 30 липня у Нововолинську зареєстрували 228 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 195 людей одужали. 8 випадків летальні.



Наразі у нововолинській лікарні стаціонарно лікують 18 пацієнтів хворих на коронавірус: 8 жителів міста і 10 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 7 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 2 мешканці Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.



17 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.



За увесь період пандемії зробили 288 швидких тестів і взяли 1435 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 504 аналізи та методом ІФА G – 202 аналізи.



Нагадаємо, що

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