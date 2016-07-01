У Луцьку облаштують обсерваторію для дітей
Сьогодні, 13:56
У Луцьку розпочали ремонт обсерваторії, що розташована у Палаці учнівської молоді.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, обсерваторія не працює вже біля 30 років та перебуває у непридатному до використання стані. На початку року, ознайомившись із ситуацією, місто виділило кошти на капітальний ремонт з бюджету.
Окрім того, за кошти благодійників придбають два телескопи для того, щоб діти могли досліджувати небесні тіла та займатися астрономією.
"Після капремонту і введення в експлуатацію, це буде одна з небагатьох діючих в Україні обсерваторій для дітей", - додав Поліщук.
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, обсерваторія не працює вже біля 30 років та перебуває у непридатному до використання стані. На початку року, ознайомившись із ситуацією, місто виділило кошти на капітальний ремонт з бюджету.
Окрім того, за кошти благодійників придбають два телескопи для того, щоб діти могли досліджувати небесні тіла та займатися астрономією.
"Після капремонту і введення в експлуатацію, це буде одна з небагатьох діючих в Україні обсерваторій для дітей", - додав Поліщук.
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