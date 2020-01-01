«Черкащина» – «Волинь»: прогноз і анонс на матч*





«Черкащина». Анонс



Футбольний клуб «Черкащина» після 27 зіграних турів займає останню сходинку у турнірній таблиці Першої ліги.



Господарі цієї зустрічі набрали лише сім балів, які були здобуті завдяки одній перемозі і чотирьом нічийним зустрічам. Окрім цього, «Черкащина» володіє найгіршим захистом у чемпіонаті, який пропустив 64 голи.



В останньому поєдинку підопічні Олександра Кирилюка зазнали 22-ї поразки у сезоні. Цього разу для «Черкащини» виявився невдалим виїзд до Краматорьска, де сильнішим був місцевий «Авангард» (2:1).



Ставки букмекерів на матч «Черкащина» – «Волинь»



Букмекерська контора Parimatch вважає луцьку команду фаворитом цього протистояння. Зробити ставку на перемогу «Волині» можливо з коефіцієнтом 1.50 проти 7.70 на перемогу «Черкащини». Якщо ж ви новий гравець Parimatch, то отримаєте бонус за перший депозит 2500 гривень, повідомляє



«Волинь». Анонс



Луцька команда продовжує вести боротьбу за право зіграти в УПЛ у наступному сезоні. Наразі колектив Андрія Тлумака займає четверту позицію у рейтингу з відставанням від третьої сходинки у два бали.



В активі «Волині» у цьому сезоні – 15-ть перемог, шість нічиїх і шість поразок. У попередньому турі команда більш ніж впевнено переграла у Луцьку ГФК «Металург» (5:0). Хоча не обходилося і без провалів. У 26-му турі



Із тринадцяти гостьових поєдинків у цій кампанії «Волинь» святкувала перемогу чотири рази. Останній успішний виїзд команди відбувся 15-го липня, коли були переможені «Балкани» (4:1).



Прогноз на матч «Черкащина» – «Волинь»



Колектив з Черкас у цьому сезоні грає відверто слабо. Окрім цього, ця команда вже фактично позбулась шансів врятуватись від вильоту у другу лігу України.



«Волинь» же, навпаки, ставить високі цілі, які пов’язанні із підвищенням у класі. Втрачати залікові пункти у протистоянні з головним аутсайдером чемпіонату підопічні Тлумака не мають права. Тож пропонують зробити ставку на перемогу гостей із форою (-1,5). За таку ставку компанія Parimatch пропонує вигідний коефіцієнт 1.90.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 серпня відбудеться матч 28-го туру Першої ліги України з футболу, у якому луцька «Волинь» на виїзді зіграє проти «Черкащини». Презентуємо прогноз і ставки букмекерської контори Parimatch на цей поєдинок.Футбольний клуб «Черкащина» після 27 зіграних турів займає останню сходинку у турнірній таблиці Першої ліги.Господарі цієї зустрічі набрали лише сім балів, які були здобуті завдяки одній перемозі і чотирьом нічийним зустрічам. Окрім цього, «Черкащина» володіє найгіршим захистом у чемпіонаті, який пропустив 64 голи.В останньому поєдинку підопічнізазнали 22-ї поразки у сезоні. Цього разу для «Черкащини» виявився невдалим виїзд до Краматорьска, де сильнішим був місцевий «Авангард» (2:1).Букмекерська контора Parimatch вважає луцьку команду фаворитом цього протистояння. Зробити ставку на перемогу «Волині» можливо з коефіцієнтом 1.50 проти 7.70 на перемогу «Черкащини». Якщо ж ви новий гравець Parimatch, то отримаєте бонус за перший депозит 2500 гривень, повідомляє 1football.info. Ймовірність того, що суперники зіграють у нічию, експерти оцінюють коефіцієнтом 4.60.Луцька команда продовжує вести боротьбу за право зіграти в УПЛ у наступному сезоні. Наразі колективзаймає четверту позицію у рейтингу з відставанням від третьої сходинки у два бали.В активі «Волині» у цьому сезоні – 15-ть перемог, шість нічиїх і шість поразок. У попередньому турі команда більш ніж впевнено переграла у Луцьку ГФК «Металург» (5:0). Хоча не обходилося і без провалів. У 26-му турі лучани розгромно (0:3) поступилися «Агробізнесу» Із тринадцяти гостьових поєдинків у цій кампанії «Волинь» святкувала перемогу чотири рази. Останній успішний виїзд команди відбувся 15-го липня, коли були переможені «Балкани» (4:1).Колектив з Черкас у цьому сезоні грає відверто слабо. Окрім цього, ця команда вже фактично позбулась шансів врятуватись від вильоту у другу лігу України.«Волинь» же, навпаки, ставить високі цілі, які пов’язанні із підвищенням у класі. Втрачати залікові пункти у протистоянні з головним аутсайдером чемпіонату підопічні Тлумака не мають права. Тож пропонують зробити ставку на перемогу гостей із форою (-1,5). За таку ставку компанія Parimatch пропонує вигідний коефіцієнт 1.90.

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