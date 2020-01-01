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«Черкащина» – «Волинь»: прогноз і анонс на матч*

«Черкащина» – «Волинь»: прогноз і анонс на матч*
3 серпня відбудеться матч 28-го туру Першої ліги України з футболу, у якому луцька «Волинь» на виїзді зіграє проти «Черкащини». Презентуємо прогноз і ставки букмекерської контори Parimatch на цей поєдинок.

«Черкащина». Анонс

Футбольний клуб «Черкащина» після 27 зіграних турів займає останню сходинку у турнірній таблиці Першої ліги.

Господарі цієї зустрічі набрали лише сім балів, які були здобуті завдяки одній перемозі і чотирьом нічийним зустрічам. Окрім цього, «Черкащина» володіє найгіршим захистом у чемпіонаті, який пропустив 64 голи.

В останньому поєдинку підопічні Олександра Кирилюка зазнали 22-ї поразки у сезоні. Цього разу для «Черкащини» виявився невдалим виїзд до Краматорьска, де сильнішим був місцевий «Авангард» (2:1).

Ставки букмекерів на матч «Черкащина» – «Волинь»

Букмекерська контора Parimatch вважає луцьку команду фаворитом цього протистояння. Зробити ставку на перемогу «Волині» можливо з коефіцієнтом 1.50 проти 7.70 на перемогу «Черкащини». Якщо ж ви новий гравець Parimatch, то отримаєте бонус за перший депозит 2500 гривень, повідомляє 1football.info. Ймовірність того, що суперники зіграють у нічию, експерти оцінюють коефіцієнтом 4.60.

«Волинь». Анонс

Луцька команда продовжує вести боротьбу за право зіграти в УПЛ у наступному сезоні. Наразі колектив Андрія Тлумака займає четверту позицію у рейтингу з відставанням від третьої сходинки у два бали.

В активі «Волині» у цьому сезоні – 15-ть перемог, шість нічиїх і шість поразок. У попередньому турі команда більш ніж впевнено переграла у Луцьку ГФК «Металург» (5:0). Хоча не обходилося і без провалів. У 26-му турі лучани розгромно (0:3) поступилися «Агробізнесу».

Із тринадцяти гостьових поєдинків у цій кампанії «Волинь» святкувала перемогу чотири рази. Останній успішний виїзд команди відбувся 15-го липня, коли були переможені «Балкани» (4:1).

Прогноз на матч «Черкащина» – «Волинь»

Колектив з Черкас у цьому сезоні грає відверто слабо. Окрім цього, ця команда вже фактично позбулась шансів врятуватись від вильоту у другу лігу України.

«Волинь» же, навпаки, ставить високі цілі, які пов’язанні із підвищенням у класі. Втрачати залікові пункти у протистоянні з головним аутсайдером чемпіонату підопічні Тлумака не мають права. Тож пропонують зробити ставку на перемогу гостей із форою (-1,5). За таку ставку компанія Parimatch пропонує вигідний коефіцієнт 1.90.

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Теги: Футбол, Волинь, Черкащина
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