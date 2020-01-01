На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок





Про це йдеться у постанові суду від 21 липня, - пише



Зазначається, що підсудний 3 червня близько 14:00, перебуваючи в місті Рожище поблизу вулиці Мазепи, таємно викрав 15 рослин цибулі та шість рослин редиски, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 50 гривень.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.



Суддя постановив визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 51 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 340 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, який скоїв дрібну крадіжку у Рожищі.Про це йдеться у постанові суду від 21 липня, - пише Район.Рожище. Зазначається, що підсудний 3 червня близько 14:00, перебуваючи в місті Рожище поблизу вулиці Мазепи, таємно викрав 15 рослин цибулі та шість рослин редиски, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 50 гривень.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.Суддя постановив визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 51 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 340 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію