На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок
Сьогодні, 20:17
Судили чоловіка, який скоїв дрібну крадіжку у Рожищі.
Про це йдеться у постанові суду від 21 липня, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що підсудний 3 червня близько 14:00, перебуваючи в місті Рожище поблизу вулиці Мазепи, таємно викрав 15 рослин цибулі та шість рослин редиски, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 50 гривень.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 51 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 340 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Про це йдеться у постанові суду від 21 липня, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що підсудний 3 червня близько 14:00, перебуваючи в місті Рожище поблизу вулиці Мазепи, таємно викрав 15 рослин цибулі та шість рослин редиски, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 50 гривень.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 51 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 340 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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