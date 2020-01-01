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На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок

На Волині судили чоловіка, який вкрав на городі 15 цибулин і 6 редисок
Судили чоловіка, який скоїв дрібну крадіжку у Рожищі.

Про це йдеться у постанові суду від 21 липня, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що підсудний 3 червня близько 14:00, перебуваючи в місті Рожище поблизу вулиці Мазепи, таємно викрав 15 рослин цибулі та шість рослин редиски, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 50 гривень.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.

Суддя постановив визнати його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 51 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 340 гривень штрафу. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, крадіжка, Рожище
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Коментарі 1
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Це що насмішка, чи нашим судам в правоохоронним органам немає вже чим зайнятися, вже всіх злочинців переловили в посадили.
Ганьба.
Також ганьба журналістам, іже немає про що писати.
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