вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька патрульні зловили чоловіка з наркотиками

У центрі Луцька патрульні зловили чоловіка з наркотиками
У Луцьку патрульні виявили у чоловіка наркотиками.

Зазначається, що 30 липня вночі екіпаж патрульних на вулиці Винниченка помітили особу, яка поводила себе підозріло та помітно нервувала, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час перевірки поліцейські виявили у 31-річного чоловіка два паперових згортки, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожі на наркотичні речовини.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Черкащина» – «Волинь»: прогноз і анонс на матч*
Сьогодні, 14:45
У центрі Луцька патрульні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 14:31
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 30 липня
Сьогодні, 14:02
У Луцьку облаштують обсерваторію для дітей
Сьогодні, 13:56
Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі
26 липень, 14:00
У Луцьку поблизу автостанції затримали наркодилера. ФОТО У Луцьку поблизу автостанції затримали наркодилера. ФОТО
20 липень, 13:26
Парочка з Рівненщини реалізовувала на Волині наркотики через «закладки». ФОТО Парочка з Рівненщини реалізовувала на Волині наркотики через «закладки». ФОТО
17 липень, 23:18
У Луцьку на Єршова затримали 17-річного юнака з наркотиками У Луцьку на Єршова затримали 17-річного юнака з наркотиками
30 червень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Черкащина» – «Волинь»: прогноз і анонс на матч*
Сьогодні, 14:45
 0
У центрі Луцька патрульні зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 14:31
 0
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 30 липня
Сьогодні, 14:02
 0
У Луцьку облаштують обсерваторію для дітей
Сьогодні, 13:56
 0
Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8