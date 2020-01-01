У центрі Луцька патрульні зловили чоловіка з наркотиками





Зазначається, що 30 липня вночі екіпаж патрульних на вулиці Винниченка помітили особу, яка поводила себе підозріло та помітно нервувала, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Під час перевірки поліцейські виявили у 31-річного чоловіка два паперових згортки, у яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожі на наркотичні речовини.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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