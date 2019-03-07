На новому офісі – з новими ідеями: у Луцьку відкрили партійний хаб «Слуги народу». ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 15:42
У Луцьку відкрили офіс осередку політичної партій України «Слуга народу». Оселилася Волинська обласна організація «ЗЕкоманди» в одній із міських новобудов на вулиці Набережній, 4а.
30 липня офіс політсили відкрив свої двері для усіх охочих поспілкуватися в режимі offline.
Чому хаб?
Аби працювати максимально ефективно, партійці вирішили розділити площу офісу із громадською приймальнею нардепа та головою волинського осередку партії «Слуга народу» Валерієм Стернійчуком.
Тож, відвідувачі зможуть не лише прийти в офіс, де працюватимуть члени обласної організації партії, обговорити із ними важливі особисті чи соціальні питання, запропонувати свої ідеї, але й поспілкуватися з депутатом. Валерій Стернійчук наголосив, що інформацію для депутатських звернень чи запитів можна буде подати і оформити одразу на місці.
«І команда, і наші виборці довго чекали відкриття офісу, свої корективи вніс карантин. Зараз же готові до комунікації не лише через соцмережі, але й особисто. «Слуга народу» має в собі ідею – згуртувати людей, які працюватимуть на розвиток своїх громад, тож будемо раді бачити тут громадян і членів громадських організацій зі «свіжими» ідеями та пропозиціями», – нардеп переконаний, що саме це місце стане потужним політичним хабом області, де буде відбуватися тісна комунікація з виборцями та обговорення усіх важливих питань.
Сам офіс – доволі консервативний, без зайвого пафосу. Світлі стіни із вставками зеленого кольору. Декілька робочих місць з технікою та наліпками «ЗЕкоманда», брендований банер та особливість цього місця – біла дошка для ідей.
Валерій Стернійчук пояснив, що кожен охочий відвідувач зможе написати на папері власне побажання, ініціативу чи наголосити на чомусь важливому, прикріпити на дошку, а члени партії обов’язково візьмуть це до уваги.
Першим з’явився напис про розвиток туризму на Волині. Зокрема, розповіли, що найближчим часом у Луцьку планують створити цілий комплекс, аби гостей міста зацікавлюв не лише замок Любарта, де вони проведуть максимум декілька годин, а були й інші цікаві локації, що змушували б туристів залишатися в обласному центрі на довше.
Головна ідея «Зе-команди» в області - згуртувати волинян і дати поштовх розвитку регіону. Мета діяльності - комфортна для життя Волинь, мешканці якої працюють на благо своїх громад, пишаються своєю історією, культурою, економічним потенціалом і поважають один одного.
Також в офісі стоїть мультимедійний екран, де відвідувачам демонструють цікаве відео за участі членів партії.
Валерій Стернійчук наголосив, що не варто ототожнювати партійний офіс та виборчий штаб з підготовки і проведення місцевих виборів, що відбудуться вже 25 жовтня. Партійний осередок створений не лише для передвиборчої кампанії, він працюватиме й після політичних перегонів.
Серед найближчих амбітних завдань - участь у місцевих виборах. Стернійчук наголосив, що усі громади на Волині з урахуванням змін децентралізації матимуть своїх кандидатів від «ЗЕкоманди».
«Ми готові слугувати політичним майданчиком для усіх наших кандидатів. Уже є декілька відібраних, але ми відкриті до співпраці. Головний критерій – відсутність корупційного шлейфу, а основною мотивацією повинне бути бажання працювати на благо своєї громади», – каже депутат.
Довідково: поштова адреса офісу: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4А, офіс №144.
Графік роботи партійного офісу передбачає режим активного спілкування з 9.00 до 18.00 щодня, крім суботи (до 14.00) і неділі (вихідний).
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30 липня офіс політсили відкрив свої двері для усіх охочих поспілкуватися в режимі offline.
Чому хаб?
Аби працювати максимально ефективно, партійці вирішили розділити площу офісу із громадською приймальнею нардепа та головою волинського осередку партії «Слуга народу» Валерієм Стернійчуком.
Тож, відвідувачі зможуть не лише прийти в офіс, де працюватимуть члени обласної організації партії, обговорити із ними важливі особисті чи соціальні питання, запропонувати свої ідеї, але й поспілкуватися з депутатом. Валерій Стернійчук наголосив, що інформацію для депутатських звернень чи запитів можна буде подати і оформити одразу на місці.
«І команда, і наші виборці довго чекали відкриття офісу, свої корективи вніс карантин. Зараз же готові до комунікації не лише через соцмережі, але й особисто. «Слуга народу» має в собі ідею – згуртувати людей, які працюватимуть на розвиток своїх громад, тож будемо раді бачити тут громадян і членів громадських організацій зі «свіжими» ідеями та пропозиціями», – нардеп переконаний, що саме це місце стане потужним політичним хабом області, де буде відбуватися тісна комунікація з виборцями та обговорення усіх важливих питань.
Сам офіс – доволі консервативний, без зайвого пафосу. Світлі стіни із вставками зеленого кольору. Декілька робочих місць з технікою та наліпками «ЗЕкоманда», брендований банер та особливість цього місця – біла дошка для ідей.
Валерій Стернійчук пояснив, що кожен охочий відвідувач зможе написати на папері власне побажання, ініціативу чи наголосити на чомусь важливому, прикріпити на дошку, а члени партії обов’язково візьмуть це до уваги.
Першим з’явився напис про розвиток туризму на Волині. Зокрема, розповіли, що найближчим часом у Луцьку планують створити цілий комплекс, аби гостей міста зацікавлюв не лише замок Любарта, де вони проведуть максимум декілька годин, а були й інші цікаві локації, що змушували б туристів залишатися в обласному центрі на довше.
Головна ідея «Зе-команди» в області - згуртувати волинян і дати поштовх розвитку регіону. Мета діяльності - комфортна для життя Волинь, мешканці якої працюють на благо своїх громад, пишаються своєю історією, культурою, економічним потенціалом і поважають один одного.
Також в офісі стоїть мультимедійний екран, де відвідувачам демонструють цікаве відео за участі членів партії.
Валерій Стернійчук наголосив, що не варто ототожнювати партійний офіс та виборчий штаб з підготовки і проведення місцевих виборів, що відбудуться вже 25 жовтня. Партійний осередок створений не лише для передвиборчої кампанії, він працюватиме й після політичних перегонів.
Серед найближчих амбітних завдань - участь у місцевих виборах. Стернійчук наголосив, що усі громади на Волині з урахуванням змін децентралізації матимуть своїх кандидатів від «ЗЕкоманди».
«Ми готові слугувати політичним майданчиком для усіх наших кандидатів. Уже є декілька відібраних, але ми відкриті до співпраці. Головний критерій – відсутність корупційного шлейфу, а основною мотивацією повинне бути бажання працювати на благо своєї громади», – каже депутат.
Довідково: поштова адреса офісу: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4А, офіс №144.
Графік роботи партійного офісу передбачає режим активного спілкування з 9.00 до 18.00 щодня, крім суботи (до 14.00) і неділі (вихідний).
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