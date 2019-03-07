На новому офісі – з новими ідеями: у Луцьку відкрили партійний хаб «Слуги народу». ФОТО, ВІДЕО*

У Луцьку відкрили офіс осередку політичної партій України «Слуга народу». Оселилася Волинська обласна організація «ЗЕкоманди» в одній із міських новобудов на вулиці Набережній, 4а.30 липня офіс політсили відкрив свої двері для усіх охочих поспілкуватися в режимі offline.Аби працювати максимально ефективно, партійці вирішили розділити площу офісу із громадською приймальнею нардепа та головою волинського осередку партії «Слуга народу»Тож, відвідувачі зможуть не лише прийти в офіс, де працюватимуть члени обласної організації партії, обговорити із ними важливі особисті чи соціальні питання, запропонувати свої ідеї, але й поспілкуватися з депутатом. Валерій Стернійчук наголосив, що інформацію для депутатських звернень чи запитів можна буде подати і оформити одразу на місці.«І команда, і наші виборці довго чекали відкриття офісу, свої корективи вніс карантин. Зараз же готові до комунікації не лише через соцмережі, але й особисто. «Слуга народу» має в собі ідею – згуртувати людей, які працюватимуть на розвиток своїх громад, тож будемо раді бачити тут громадян і членів громадських організацій зі «свіжими» ідеями та пропозиціями», – нардеп переконаний, що саме це місце стане потужним політичним хабом області, де буде відбуватися тісна комунікація з виборцями та обговорення усіх важливих питань.Сам офіс – доволі консервативний, без зайвого пафосу. Світлі стіни із вставками зеленого кольору. Декілька робочих місць з технікою та наліпками «ЗЕкоманда», брендований банер та особливість цього місця – біла дошка для ідей.Валерій Стернійчук пояснив, що кожен охочий відвідувач зможе написати на папері власне побажання, ініціативу чи наголосити на чомусь важливому, прикріпити на дошку, а члени партії обов’язково візьмуть це до уваги.Першим з’явився напис про розвиток туризму на Волині. Зокрема, розповіли, що найближчим часом у Луцьку планують створити цілий комплекс, аби гостей міста зацікавлюв не лише замок Любарта, де вони проведуть максимум декілька годин, а були й інші цікаві локації, що змушували б туристів залишатися в обласному центрі на довше.Валерій Стернійчук наголосив, що не варто ототожнювати партійний офіс та виборчий штаб з підготовки і проведення місцевих виборів, що відбудуться вже 25 жовтня. Партійний осередок створений не лише для передвиборчої кампанії, він працюватиме й після політичних перегонів.Серед найближчих амбітних завдань - участь у місцевих виборах. Стернійчук наголосив, що усі громади на Волині з урахуванням змін децентралізації матимуть своїх кандидатів від «ЗЕкоманди».«Ми готові слугувати політичним майданчиком для усіх наших кандидатів. Уже є декілька відібраних, але ми відкриті до співпраці. Головний критерій – відсутність корупційного шлейфу, а основною мотивацією повинне бути бажання працювати на благо своєї громади», – каже депутат.