У волинській лікарні врятували жінку, що не могла ходити
Сьогодні, 15:11
У Ковельському МТМО провели операцію з усунення защемленої грижі спинномозкового каналу.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
До Ковельського МТМО звернулася жінка 40 років, яка потерпала від вираженого різкого нестерпного болю в попереку та нижніх кінцівках.
Пацієнтка скаржилась, що не може ходити, стояти, сидіти.
Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявили защемлену грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу. Грижовий мішок здавлював структури, близькі до спинного мозку.
Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання - видалення секвестрованої грижі (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими, що створювали тиск на спинний мозок, усунули.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
До Ковельського МТМО звернулася жінка 40 років, яка потерпала від вираженого різкого нестерпного болю в попереку та нижніх кінцівках.
Пацієнтка скаржилась, що не може ходити, стояти, сидіти.
Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявили защемлену грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу. Грижовий мішок здавлював структури, близькі до спинного мозку.
Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання - видалення секвестрованої грижі (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими, що створювали тиск на спинний мозок, усунули.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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