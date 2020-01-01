У волинській лікарні врятували жінку, що не могла ходити





Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.



До Ковельського МТМО звернулася жінка 40 років, яка потерпала від вираженого різкого нестерпного болю в попереку та нижніх кінцівках.

Пацієнтка скаржилась, що не може ходити, стояти, сидіти.



Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявили защемлену грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу. Грижовий мішок здавлював структури, близькі до спинного мозку.



Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання - видалення секвестрованої грижі (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими, що створювали тиск на спинний мозок, усунули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО провели операцію з усунення защемленої грижі спинномозкового каналу.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.До Ковельського МТМО звернулася жінка 40 років, яка потерпала від вираженого різкого нестерпного болю в попереку та нижніх кінцівках.Пацієнтка скаржилась, що не може ходити, стояти, сидіти.Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявили защемлену грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу. Грижовий мішок здавлював структури, близькі до спинного мозку.Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання - видалення секвестрованої грижі (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими, що створювали тиск на спинний мозок, усунули.

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