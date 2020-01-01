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У волинській лікарні врятували жінку, що не могла ходити

У волинській лікарні врятували жінку, що не могла ходити
У Ковельському МТМО провели операцію з усунення защемленої грижі спинномозкового каналу.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

До Ковельського МТМО звернулася жінка 40 років, яка потерпала від вираженого різкого нестерпного болю в попереку та нижніх кінцівках.
Пацієнтка скаржилась, що не може ходити, стояти, сидіти.

Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявили защемлену грижу L5-S1 з критичним стенозом спинномозкового каналу. Грижовий мішок здавлював структури, близькі до спинного мозку.

Нейрохірург Ковельського МТМО провів оперативне втручання - видалення секвестрованої грижі (мікродискектомію L5-S1). Зайві тканими, що створювали тиск на спинний мозок, усунули.

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Теги: медицина, операція
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