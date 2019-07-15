У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих





Про це



Зазначають, що терміново потребують донорів-чоловіків з 2- групою крові.



"Терміново!Маємо потребу в донорах-чоловіках з 2 мінус групою крові для здачі на тромбомасу для онкохворих. Просимо відгукнутись небайдужих! Наш телефон:0952035300", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять небайдужих людей здати кров для онкохворих.Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.Зазначають, що терміново потребують донорів-чоловіків з 2- групою крові."Терміново!Маємо потребу в донорах-чоловіках з 2 мінус групою крові для здачі на тромбомасу для онкохворих. Просимо відгукнутись небайдужих! Наш телефон:0952035300", - йдеться у дописі.

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