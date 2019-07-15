У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих
Сьогодні, 15:37
У Луцьку просять небайдужих людей здати кров для онкохворих.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що терміново потребують донорів-чоловіків з 2- групою крові.
"Терміново!Маємо потребу в донорах-чоловіках з 2 мінус групою крові для здачі на тромбомасу для онкохворих. Просимо відгукнутись небайдужих! Наш телефон:0952035300", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що терміново потребують донорів-чоловіків з 2- групою крові.
"Терміново!Маємо потребу в донорах-чоловіках з 2 мінус групою крові для здачі на тромбомасу для онкохворих. Просимо відгукнутись небайдужих! Наш телефон:0952035300", - йдеться у дописі.
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