Маски та температурний скринінг: у МОЗ розповіли про правила навчання в школах з 1 вересня





Постанову №42 від 30 липня за підписом головного санітарного лікарня Віктора Ляшка у Facebook опублікувала очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян,



Вимоги на організації навчання:

- Керівники шкіл мають забезпечити різні входи до навчального закладу з графіком, за яким буде відбуватися допуск учнів;

- Перед початком навчання вчителі мають опитати учнів про їхнє самопочуття та наявність симптомів респіраторної хвороби. У разі виявлення таких симптомів і відсутності поряд батьків, учнів ізолюватимуть до спеціального приміщення, а також вирішуватимуть, чи направляти дитину до лікарні;

- Вхід до школи можливий тільки у захисній масці або респіраторі.

- Під час уроків учні можуть бути без масок, але під час пересування територією навчального закладу наявність засобів захисту - обов'язкова;

- На вході до всіх приміщень мають бути встановлені місця для обробки рук антисептиками;

- Пересування учнів між кабінетами та іншими шкільними приміщеннями має бути мінімальним. Зокрема рекомендується проводити всі уроки в одній аудиторії;

- У розкладі занять має бути передбачений різний час для початку та закінчення навчання і перерв для різних класів і груп;

- У коридорах та приміщеннях має бути розмітка для відокремлення учнів різних вікових груп;

- За можливості уроки з окремих предметів мають проводитися на вулиці;

- У туалетах має бути мило, антисептики та паперові рушники;

- Після закінчення навчання коридори, класи, всі поверхні, дверні ручки мають продезінфікувати;

Після кожного уроку клас треба провітрювати не менше 10 хвилин;

- У школі мають бути яскраві урни для використаних масок і рукавичок.



Крім того у документі сказано, що на період карантину у школах забороняється харчування за типом "шведського столу" та самообслуговування, має бути графік харчування учнів.



Відстань між столами у їдальні має бути не менше 1,5 метра, а за столом має бути не більше чотирьох осіб. Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені масками та змінювати їх кожні три години. Зокрема працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок має бути у масці або респіраторі, захисних окулярах або щитку та у рукавичках.



Також маски та антисептики мають бути у шкільних автобусах. Стан здоров'я водіїв контролюватимуть щодня. Перевезення пасажирів можливе тільки у межах кількості місць для сидіння.



Зазначається, що відповідальність за дотриманням рекомендації буде нести керівник навчального закладу. Медичний персонал має пройти відповідний інструктаж та не допускати до роботи персонал, який має бути на самоізоляції.



У документі наголошується, що персонал допускатиметься до роботи у навчальному закладі виключно у респіраторах або масках після вимірювання температури. Співробітників, у яких буде температура 37,2 - не допускатимуть до роботи.



Згідно з постановою, усіх працівників навчального закладу мають забезпечити захисними масками із розрахунку одна маска на три години. Засоби індивідуального захисту мають бути у наявності у розрахунку на п'ять робочих днів. Після зняття маски, кожен працівник повинен вимити руки з милом і обробити їх антисептиком.



Крім того керівник закладу має забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами з подальшою їх утилізацією.



Вчителів мають навчити правильно одягати засоби індивідуального захисту, їх використовувати, знімати та утилізовувати.



Постановою обмежується проведення масових засобів (нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях (крім педагогічних рад, засідань ректоратів, конкурсних комісій тощо).



Медпункти шкіл, дитсадків та інших навчальних закладів мають бути забезпечені безконтактними термометрами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами індивідуальної гігієни та захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 вересня навчання у школах відбуватиметься тільки з дотриманням рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров'я. Без масок та з температурою до навчальних закладів не допускатимуть ні учнів, ні вчителів.Постанову №42 від 30 липня за підписом головного санітарного лікарняу Facebook опублікувала очільниця київського департаменту освіти пише "Суспільне".- Керівники шкіл мають забезпечити різні входи до навчального закладу з графіком, за яким буде відбуватися допуск учнів;- Перед початком навчання вчителі мають опитати учнів про їхнє самопочуття та наявність симптомів респіраторної хвороби. У разі виявлення таких симптомів і відсутності поряд батьків, учнів ізолюватимуть до спеціального приміщення, а також вирішуватимуть, чи направляти дитину до лікарні;- Вхід до школи можливий тільки у захисній масці або респіраторі.- Під час уроків учні можуть бути без масок, але під час пересування територією навчального закладу наявність засобів захисту - обов'язкова;- На вході до всіх приміщень мають бути встановлені місця для обробки рук антисептиками;- Пересування учнів між кабінетами та іншими шкільними приміщеннями має бути мінімальним. Зокрема рекомендується проводити всі уроки в одній аудиторії;- У розкладі занять має бути передбачений різний час для початку та закінчення навчання і перерв для різних класів і груп;- У коридорах та приміщеннях має бути розмітка для відокремлення учнів різних вікових груп;- За можливості уроки з окремих предметів мають проводитися на вулиці;- У туалетах має бути мило, антисептики та паперові рушники;- Після закінчення навчання коридори, класи, всі поверхні, дверні ручки мають продезінфікувати;Після кожного уроку клас треба провітрювати не менше 10 хвилин;- У школі мають бути яскраві урни для використаних масок і рукавичок.Крім того у документі сказано, що на період карантину у школах забороняється харчування за типом "шведського столу" та самообслуговування, має бути графік харчування учнів.Відстань між столами у їдальні має бути не менше 1,5 метра, а за столом має бути не більше чотирьох осіб. Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені масками та змінювати їх кожні три години. Зокрема працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок має бути у масці або респіраторі, захисних окулярах або щитку та у рукавичках.Також маски та антисептики мають бути у шкільних автобусах. Стан здоров'я водіїв контролюватимуть щодня. Перевезення пасажирів можливе тільки у межах кількості місць для сидіння.Зазначається, що відповідальність за дотриманням рекомендації буде нести керівник навчального закладу. Медичний персонал має пройти відповідний інструктаж та не допускати до роботи персонал, який має бути на самоізоляції.У документі наголошується, що персонал допускатиметься до роботи у навчальному закладі виключно у респіраторах або масках після вимірювання температури. Співробітників, у яких буде температура 37,2 - не допускатимуть до роботи.Згідно з постановою, усіх працівників навчального закладу мають забезпечити захисними масками із розрахунку одна маска на три години. Засоби індивідуального захисту мають бути у наявності у розрахунку на п'ять робочих днів. Після зняття маски, кожен працівник повинен вимити руки з милом і обробити їх антисептиком.Крім того керівник закладу має забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами з подальшою їх утилізацією.Вчителів мають навчити правильно одягати засоби індивідуального захисту, їх використовувати, знімати та утилізовувати.Постановою обмежується проведення масових засобів (нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях (крім педагогічних рад, засідань ректоратів, конкурсних комісій тощо).Медпункти шкіл, дитсадків та інших навчальних закладів мають бути забезпечені безконтактними термометрами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами індивідуальної гігієни та захисту.

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