Волинянин став чемпіоном України з веслування

У Дніпрі стартував особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное пам’яті заслуженого тренера України, який триватиме до 2 серпня.Серед учасників змагань чимало спортсменів з Ковеля, - інформуєУ перший же день ковельчани вибороли комплект нагород: золоту, срібну та бронзову.Чемпіоном України став, здобувши перемогу з результатом міжнародного рівня (3.49,21) у найбільш очікуваному заїзді - фіналі змагань каноїстів-одиночників на дистанції 1000 метрів.Третім у цьому ж заїзді фінішувавСеред жінок срібну нагороду здобула ковельчанкау каное-одиночці на дистанції 1000 метрів.