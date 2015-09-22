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Волинянин став чемпіоном України з веслування

Волинянин став чемпіоном України з веслування
У Дніпрі стартував особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное пам’яті заслуженого тренера України В'ячеслава Сорокіна, який триватиме до 2 серпня.

Серед учасників змагань чимало спортсменів з Ковеля, - інформує

У перший же день ковельчани вибороли комплект нагород: золоту, срібну та бронзову.

Чемпіоном України став Юрій Вандюк, здобувши перемогу з результатом міжнародного рівня (3.49,21) у найбільш очікуваному заїзді - фіналі змагань каноїстів-одиночників на дистанції 1000 метрів.

Третім у цьому ж заїзді фінішував Віктор Свиридюк.

Серед жінок срібну нагороду здобула ковельчанка Ілона Грабовець у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів.


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Теги: веслування, чемпіон
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