Майже пів сотні волинян постраждали внаслідок торгівлі людьми





Про це розповіла Оксана Гобод.



У списку потерпілих від торгівлі людьми - військовополонені, люди, які зазнали трудової та сексуальної експлуатації.



"Є ті, хто їдуть на заробітки і потрапляють в трудову експлуатацію. Їх дуже важко переконати у тому, щоб розказали про себе, аби була допомога на рівні держави", - каже Оксана Гобот.



За статистикою обласного департаменту соцзахисту населення за допомогою звертаються люди, які на власному досвіді відчули та знають, що таке торгівля людьми, в переважній більшості - це чоловіки, - розповідають у департаменті.



Правоохоронці радять, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми, можете звернутися за допомогою до поліції. Там зобов'язані зреагувати на виклик та зафіксувати злочин.



"Люди думають, якщо вони виїхали в інше місто на роботу і їм не заплатили кошти, то їм просто не пощастило. Але, це вже по факту один із критеріїв, щоб вважати людину, яка потрапила в сучасне рабство", - розповідає старший інспектор патрульної поліції Волині Роман Ткачук.





Всесвітній день протидії торгівлі людьми у Луцьку вп'яте провели акцію “Проти ДІЙ торгівлі людьми”.



В Україні станом на сьогодні є 978 осіб, які мають статус жертв торгівлі людьми, дев'ятеро з них — іноземці. Зі слів заступника міністра соціальної політики Бориса Лебедцова, торгівля людьми є третьою за прибутковістю діяльністю у світі після торгівлі наркотиками та зброєю. Облік постраждалих від торгівлі людьми в Україні ведуть з 2012 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 46 людей мають офіційний статус потерпілих внаслідок торгівлі людьми.Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населенняУ списку потерпілих від торгівлі людьми - військовополонені, люди, які зазнали трудової та сексуальної експлуатації."Є ті, хто їдуть на заробітки і потрапляють в трудову експлуатацію. Їх дуже важко переконати у тому, щоб розказали про себе, аби була допомога на рівні держави", - каже Оксана Гобот.За статистикою обласного департаменту соцзахисту населення за допомогою звертаються люди, які на власному досвіді відчули та знають, що таке торгівля людьми, в переважній більшості - це чоловіки, - розповідають у департаменті.Правоохоронці радять, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми, можете звернутися за допомогою до поліції. Там зобов'язані зреагувати на виклик та зафіксувати злочин."Люди думають, якщо вони виїхали в інше місто на роботу і їм не заплатили кошти, то їм просто не пощастило. Але, це вже по факту один із критеріїв, щоб вважати людину, яка потрапила в сучасне рабство", - розповідає старший інспектор патрульної поліції ВолиніВсесвітній день протидії торгівлі людьми у Луцьку вп'яте провели акцію “Проти ДІЙ торгівлі людьми”.В Україні станом на сьогодні є 978 осіб, які мають статус жертв торгівлі людьми, дев'ятеро з них — іноземці. Зі слів заступника міністра соціальної політики, торгівля людьми є третьою за прибутковістю діяльністю у світі після торгівлі наркотиками та зброєю. Облік постраждалих від торгівлі людьми в Україні ведуть з 2012 року.

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