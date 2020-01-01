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Майже пів сотні волинян постраждали внаслідок торгівлі людьми

Майже пів сотні волинян постраждали внаслідок торгівлі людьми
На Волині 46 людей мають офіційний статус потерпілих внаслідок торгівлі людьми.

Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод.

У списку потерпілих від торгівлі людьми - військовополонені, люди, які зазнали трудової та сексуальної експлуатації.

"Є ті, хто їдуть на заробітки і потрапляють в трудову експлуатацію. Їх дуже важко переконати у тому, щоб розказали про себе, аби була допомога на рівні держави", - каже Оксана Гобот.

За статистикою обласного департаменту соцзахисту населення за допомогою звертаються люди, які на власному досвіді відчули та знають, що таке торгівля людьми, в переважній більшості - це чоловіки, - розповідають у департаменті.

Правоохоронці радять, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми, можете звернутися за допомогою до поліції. Там зобов'язані зреагувати на виклик та зафіксувати злочин.

"Люди думають, якщо вони виїхали в інше місто на роботу і їм не заплатили кошти, то їм просто не пощастило. Але, це вже по факту один із критеріїв, щоб вважати людину, яка потрапила в сучасне рабство", - розповідає старший інспектор патрульної поліції Волині Роман Ткачук.


Всесвітній день протидії торгівлі людьми у Луцьку вп'яте провели акцію “Проти ДІЙ торгівлі людьми”.

В Україні станом на сьогодні є 978 осіб, які мають статус жертв торгівлі людьми, дев'ятеро з них — іноземці. Зі слів заступника міністра соціальної політики Бориса Лебедцова, торгівля людьми є третьою за прибутковістю діяльністю у світі після торгівлі наркотиками та зброєю. Облік постраждалих від торгівлі людьми в Україні ведуть з 2012 року.

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Теги: акція, протидій торгівлі людьми, Луцьк
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