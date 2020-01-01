На Волині від початку року припинили діяльність восьми організованих злочинних банд





Про це



Розпочинаючи нараду, прокурор області Тарас Безрукий зауважив, що в області скоротилось число зареєстрованих злочинів проти власності, насамперед крадіжок, грабежів, шахрайств, вимагань, незаконних заволодінь транспортними засобами. Менше вчинено умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень.



Також на нараді доповіли, що:



Знешкодили діяльність восьми організованих злочинних груп, у тому числі три в економічній сфері (займалися незаконним заволодінням бюджетними коштами у лісовій галузі та коштами комунальних підприємств, виділеними на ремонт закладів освіти і виплату заробітної плати).



Продовжили протидію незаконному обігу підакцизних товарів, яких вилучили на суму понад 25 млн грн, викрили роботу семи підпільних цехів, що займались виробництвом лікеро-горілчаних виробів, припинили діяльність 10 підпільних АЗС.



Упродовж першого півріччя 2020 року склали та скерували до судів області 209 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.



Сума позовних вимог прокурорів сягнула 675,5 млн грн. Задоволено судами позовів прокурорів (разом із добровільно відшкодованими) на суму 468,35 млн грн.



Проте, попри вжиті правоохоронцями скоординовані заходи, в у регіоні наявний ріст числа вчинених злочинів (з 5224 до 5477). Зріс і рівень злочинності на 10 тисяч населення (з 50,5 до 53,1).



Збільшилось число групових злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння. Високою надалі залишається частка злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли.



Незадовільним є стан відшкодування територіальними відділами поліції у ході слідства збитків, завданих злочинами (18,7 %, або 2,7 млн грн).



Підсумовуючи засідання, прокурор Волині наголосив, що органам прокуратури області належить невідкладно вирішити низку складних завдань задля зміцнення законності в регіоні.



"Протидія злочинності, особливо корупційним, транскордонним злочинам, вирубуванню лісів, злочинам у сфері землекористування і надалі потребуватиме узгоджених дій правоохоронних органів, - сказав Тарас Безрукий. – І ще – нам необхідно відійти від практики розслідування великої кількості дріб’язкових злочинів та зосередитися на протидії кримінальним правопорушенням, які завдають величезної шкоди державі та громадянам – у сферах державної та комунальної власності, бюджетній сфері, закупівель за державні кошти. Маємо забезпечувати відшкодування мільйонних збитків, завданих кримінальними правопорушеннями. Результати нашої діяльності повинні бути видимі громадськості, лиш так можна заслужити довіру суспільства".



За результатами наради визначили заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів прокуратури Волині, та основні завдання на наступний період.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прокуратурі Волині відбулася розширена оперативна нарада, на якій обговорили підсумки роботи органів прокуратури області у першому півріччі 2020 року.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Розпочинаючи нараду, прокурор областізауважив, що в області скоротилось число зареєстрованих злочинів проти власності, насамперед крадіжок, грабежів, шахрайств, вимагань, незаконних заволодінь транспортними засобами. Менше вчинено умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень.Також на нараді доповіли, що:Знешкодили діяльність восьми організованих злочинних груп, у тому числі три в економічній сфері (займалися незаконним заволодінням бюджетними коштами у лісовій галузі та коштами комунальних підприємств, виділеними на ремонт закладів освіти і виплату заробітної плати).Продовжили протидію незаконному обігу підакцизних товарів, яких вилучили на суму понад 25 млн грн, викрили роботу семи підпільних цехів, що займались виробництвом лікеро-горілчаних виробів, припинили діяльність 10 підпільних АЗС.Упродовж першого півріччя 2020 року склали та скерували до судів області 209 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.Сума позовних вимог прокурорів сягнула 675,5 млн грн. Задоволено судами позовів прокурорів (разом із добровільно відшкодованими) на суму 468,35 млн грн.Проте, попри вжиті правоохоронцями скоординовані заходи, в у регіоні наявний ріст числа вчинених злочинів (з 5224 до 5477). Зріс і рівень злочинності на 10 тисяч населення (з 50,5 до 53,1).Збільшилось число групових злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння. Високою надалі залишається частка злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли.Незадовільним є стан відшкодування територіальними відділами поліції у ході слідства збитків, завданих злочинами (18,7 %, або 2,7 млн грн).Підсумовуючи засідання, прокурор Волині наголосив, що органам прокуратури області належить невідкладно вирішити низку складних завдань задля зміцнення законності в регіоні."Протидія злочинності, особливо корупційним, транскордонним злочинам, вирубуванню лісів, злочинам у сфері землекористування і надалі потребуватиме узгоджених дій правоохоронних органів, - сказав Тарас Безрукий. – І ще – нам необхідно відійти від практики розслідування великої кількості дріб’язкових злочинів та зосередитися на протидії кримінальним правопорушенням, які завдають величезної шкоди державі та громадянам – у сферах державної та комунальної власності, бюджетній сфері, закупівель за державні кошти. Маємо забезпечувати відшкодування мільйонних збитків, завданих кримінальними правопорушеннями. Результати нашої діяльності повинні бути видимі громадськості, лиш так можна заслужити довіру суспільства".За результатами наради визначили заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів прокуратури Волині, та основні завдання на наступний період.

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