Вперше в Україні у 6-річної дитини виявили рідкісну хворобу, пов'язану із коронавірусом

Соломії із Самбора, доволі загадкове. Його досі не фіксували в Україні, та й у світі цю недугу почали виявляти у дітей лише після поширення Covid-19.



Це таємниче захворювання отримало назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, яке за симптомами схоже на рідкісну хворобу Кавасакі і супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком,



Захворювання розпочалося з температури і болю у животі



6-річна Соломія (ім’я дівчинки на прохання батьків змінено) з Самбора поскаржилася батькам на біль у животі, який не проходив. До того ж дитина температурила, у неї з’явився висип на тілі. Місцеві лікарі запідозрили «гострий живіт» (синдром, що розвивається при гострих захворюваннях органів черевної порожнини і який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги) і скерували дитину до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ.



Лікарі ОХМАТДИТу ретельно оглянули, обстежили дівчинку і виключили діагноз «гострий живіт». Та оскільки дівчинка температурила, мала висипку на тілі, батькам порадили проконсультуватися у лікарів-інфекціоністів.



Дитячі інфекціоністи Львівської обласної інфекційної лікарні не діагностували у дитини інфекційного захворювання і поставили діагноз: синдром Кавасакі – рідкісне захворювання, на яке хворіють діти і яке уражує судини, призводить до порушення серцевої діяльності. Тож інфекціоністи скерували дитину в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де реаніматологи відразу розпочали інтенсивне лікування.



«Дівчинку госпіталізували до нас з симптомами, дуже схожими на хворобу Кавасакі .У неї була гарячка, знесилення, висип, набряк кистей рук, порушення серцевої діяльності. Якщо у нормі фракція викиду серця становить 65%, то у дитини було 35%. Утім, у нашому Центрі лікували декілька дітей з синдромом Кавасакі, тож лікарі мають певний досвід, а перебіг хвороби у дівчинки був нетиповий, що змусило наших лікарів ретельніше проаналізувати симптоми маленької пацієнтки», – розповіла заступниця директора Центру Олена Козлова.



Лікарі Центру пильно стежать за медичними новинами, які відбуваються у світі. І на консиліумі, який зібрали щодо захворювання Соломії, вони поділилися своїми міркуваннями.



Зокрема, дитяча імунологиня, професорка Ярина Бойко повідомила про те, що у країнах з високим рівнем захворюваності на Covid-19 зараз зростає кількість дітей, які страждають від загадкового захворювання. Стан цих дітей дуже швидко погіршується, вони потрапляють до реанімації з проявами гострої серцевої недостатності, гарячкою, висипом та болями у животі. Тож лікарі загальної практики по всьому світі отримали попередження про те, що хвороба може бути пов'язана з перенесеною коронавірусною інфекцією. Це захворювання отримало у світі назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, який асоційований із Covid-19, або Kawa-Covid-19. Воно має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.



Це нове загадкове захворювання, за даними лікарів, фіксують у різних країнах світу. Скажімо, у США воно з'явилося через місяць після спалаху епідемії коронавірусу. В одному лише Нью-Йорку зареєстровано понад 100 випадків цієї хвороби. Від його ускладнень померли, як мінімум, троє дітей.



Італійські дослідники повідомляють, що запальний синдром, схожий з хворобою Кавасакі, зустрічається доволі рідко і вражає одного з 1000 дітей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. На їхню думку, найбільш імовірно, що це захворювання стає результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.



Соломія перенесла коронавірус безсимптомно



Батьки Соломії розповіли лікарям, що донька не хворіла на коронавірус і ніхто у їхній родині на це захворювання не хворів.



Утім, лікарі вирішили перевірити маленьку пацієнтку. ПЛР-дослідження, яке зробили Соломії, дало негативний результат. Але в її крові виявили імуноглобулін G, що свідчить про те, що дитина два-три тижні тому безсимптомно перехворіла коронавірусною інфекцією і у неї виробилися антитіла.



Дівчинці призначили інтенсивне лікування, яке дало позитивний результат вже на третій день: зникла температура, відновилася сила роботи серцевого м’язу, поліпшилися аналізи.



Через тиждень дівчинку з реанімації перевели у педіатричне відділення для продовження лікування.



«Під час пандемії дуже важливо поінформувати всіх лікарів та батьків про появу цього нового захворювання у дітей різного віку, що після безсимптомного перебігу коронавірусної інфекції призводить до стану шоку, гарячки, супроводжується сильними болями у животі та висипом. Найважчим є ураження серцевого м’язу. Важливо бути пильними та пам’ятати про це нове захворювання, щоб вчасно розпочати лікування, без якого діти можуть померти», – каже професорка Ярина Бойко.



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